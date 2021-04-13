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Четыре пенсионера погибли в огне
Источник материала: Навiны
Огонь продолжает уносить жизни белорусов, в основном жертвами становятся люди преклонного возраста.
Так, по информации МЧС, только за минувшие сутки на пожарах в Беларуси погибли четыре пенсионера. Беда пришла в дома:
Еще одна смерть на пожаре была зафиксирована в даче вблизи деревни Малая Воловщина (Минский район) — 57-летний мужчина.
Всего с начала года огонь унес 289 жизней (за аналогичный период прошлого года — 229).
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Огонь продолжает уносить жизни белорусов, в основном жертвами становятся люди преклонного возраста.
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