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Четыре пенсионера погибли в огне

13.04.2021 10:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Огонь продолжает уносить жизни белорусов, в основном жертвами становятся люди преклонного возраста.

Четыре пенсионера погибли в огне
Фото носит иллюстративный характер

Так, по информации МЧС, только за минувшие сутки на пожарах в Беларуси погибли четыре пенсионера. Беда пришла в дома:

  • в деревне Шилов Угол (Могилевский район) — погиб 80-летний мужчина;
  • в деревне  Крупейки (Лоевский район) — 87-летняя женщина;
  • в деревне Гаище (Минский район) — 75-летни мужчина;
  • в Минске (улица Мирошниченко, 37) — 70-летний мужчина.

Еще одна смерть на пожаре была зафиксирована в даче вблизи деревни Малая Воловщина (Минский район) — 57-летний мужчина.

Всего с начала года огонь унес 289 жизней (за аналогичный период прошлого года — 229).

 

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Теги: Минск
 
 
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Огонь продолжает уносить жизни белорусов, в основном жертвами становятся люди преклонного возраста.
 
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