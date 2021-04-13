Двойник Кейт Миддлтон заработала на квартиру из-за сходства с герцогиней

Источник материала: Sputnik Беларусь

Британский дизайнер Габриелла Дуглас смогла заработать на жилье благодаря своей особенности, связанной с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Жительница Британии впервые рассказала прессе о том, как смогла выгодно монетизировать свою изюминку во внешности. Девушка очень похожа на фаворитку Елизаветы II, что не раз подмечали ее друзья и даже незнакомые люди. И тогда она решила подзаработать на этом.

Двойник Кейт Миддлтон призналась, что смогла накопить на собственную квартиру лишь благодаря сходству с герцогиней Кембриджской.

Дуглас начала использовать сходство с Кейт еще 10 лет назад, после того, как ее перепутали на улице. После этого мама девушки отправила ее снимки в агентство двойников. К ней сразу поступило несколько заказов, а спустя месяц умерла ее мать.

"Отправив мои снимки, она будто позаботилась о моем будущем", - заявила девушка.

Работа Дуглас заключалась в том, чтобы появляться на тех торжествах, где все ждали Миддлтон. Благодаря своему хобби двойник смогла не только заработать, но и завести полезные знакомства, попасть на частные вечеринки и даже сняться для пары журналов вместе с "близнецом" принца Уильяма. Пара двойников участвовала в открытии Олимпийских игр-2012 и съездила в "королевский тур".

В настоящее время Габриэлла ушла из бизнеса: она вышла замуж, родила двух малышей и открыла собственный стартап.

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