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Двойник Кейт Миддлтон заработала на квартиру из-за сходства с герцогиней
13.04.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Британский дизайнер Габриелла Дуглас смогла заработать на жилье благодаря своей особенности, связанной с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон.
Жительница Британии впервые рассказала прессе о том, как смогла выгодно монетизировать свою изюминку во внешности. Девушка очень похожа на фаворитку Елизаветы II, что не раз подмечали ее друзья и даже незнакомые люди. И тогда она решила подзаработать на этом.
Двойник Кейт Миддлтон призналась, что смогла накопить на собственную квартиру лишь благодаря сходству с герцогиней Кембриджской.
Дуглас начала использовать сходство с Кейт еще 10 лет назад, после того, как ее перепутали на улице. После этого мама девушки отправила ее снимки в агентство двойников. К ней сразу поступило несколько заказов, а спустя месяц умерла ее мать.
"Отправив мои снимки, она будто позаботилась о моем будущем", - заявила девушка.
Работа Дуглас заключалась в том, чтобы появляться на тех торжествах, где все ждали Миддлтон. Благодаря своему хобби двойник смогла не только заработать, но и завести полезные знакомства, попасть на частные вечеринки и даже сняться для пары журналов вместе с "близнецом" принца Уильяма. Пара двойников участвовала в открытии Олимпийских игр-2012 и съездила в "королевский тур".
В настоящее время Габриэлла ушла из бизнеса: она вышла замуж, родила двух малышей и открыла собственный стартап.
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Британка рассказала об особенностях своей профессии и похвасталась умением правильно монетизировать свою внешность.
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