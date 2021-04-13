Функционирование служб такси в странах ЕАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

Эксперты расскажут об итогах совещания, проведенного ЕЭК с участием представителей отраслевых ассоциаций, таксомоторных парков и водителей такси государств ЕАЭС по вопросам нарушений общих правил конкуренции на трансграничном рынке предоставления услуг доступа к сервису агрегаторов такси, а также ответят на вопросы журналистов.

Участники видеомоста:

директор департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей СУШКЕВИЧ;

директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей ИВАНОВ;

руководитель центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" Станислав ШВАГЕРУС.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в среду, 14 апреля, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com ,

тел +375 (29) 550 06 31 ( Telegram ), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).

Павел Антонов

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