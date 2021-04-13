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Функционирование служб такси в странах ЕАЭС
13.04.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Эксперты расскажут об итогах совещания, проведенного ЕЭК с участием представителей отраслевых ассоциаций, таксомоторных парков и водителей такси государств ЕАЭС по вопросам нарушений общих правил конкуренции на трансграничном рынке предоставления услуг доступа к сервису агрегаторов такси, а также ответят на вопросы журналистов.
Участники видеомоста:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в среду, 14 апреля, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
Свои вопросы вы можете прислать:
тел +375 (29) 550 06 31 (
Павел Антонов
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