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Вслед за Костусёвым. Задержан Дмитрий Антончик — зять председателя партии БНФ

13.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Предполагаемой причиной задержания считают уголовное дело.

Дмитрия Антончика задержали утром во вторник в Шклове, передает телеграм-канал ПЦ «Весна».

Вслед за Костусёвым. Задержан Дмитрий Антончик — зять председателя партии БНФ

Дмитрий Антончик

Причина задержания неизвестна, вероятнее всего, Антончика задержали в рамках уголовного дела.

Дмитрий — зять председателя партии БНФ Григория Костусева.

Самого Григория Костусева также задержали в Шклове накануне вечером в рамках уголовного дела и отвезли в СИЗО КГБ в Минск. На данный момент неизвестно, в чем хотят обвинить политика.

Напомним, Партия БНФ входит в оргкомитет по организации «Чернобыльского шляха». 9 апреля заявка на проведение акции была подана в Мингорисполком. Ее подписали глава партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, глава Партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова. Ответ властей ожидается по закону до 21 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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Предполагаемой причиной задержания считают уголовное дело.
 
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