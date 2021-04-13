|
Вслед за Костусёвым. Задержан Дмитрий Антончик — зять председателя партии БНФ
13.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Предполагаемой причиной задержания считают уголовное дело.
Дмитрия Антончика задержали утром во вторник в Шклове, передает телеграм-канал ПЦ
Дмитрий Антончик
Причина задержания неизвестна, вероятнее всего, Антончика задержали в рамках уголовного дела.
Дмитрий — зять председателя партии БНФ Григория Костусева.
Самого Григория Костусева также
Напомним, Партия БНФ входит в оргкомитет по организации «Чернобыльского шляха». 9 апреля заявка на проведение акции была подана в Мингорисполком. Ее подписали глава партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, глава Партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова. Ответ властей ожидается по закону до 21 апреля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предполагаемой причиной задержания считают уголовное дело.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)