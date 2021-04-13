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В Лельчицком районе водитель Chevrolet вылетел в мелиоративный канал - и выбраться из машины уже не смог
Источник материала: Tut.by
В Лельчицком районе водитель оказался зажат в машине под водой — он погиб,
Авария произошла днем 12 апреля возле деревни Глушковичи.
31-летний водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением, съехал в мелиоративный канал, автомобиль опрокинулся на крышу. Мужчина оказался зажат — и выбраться самостоятельно из воды не мог.
Работники МЧС при помощи лебедки вытащили машину на берег. Водитель был мертв.
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В Лельчицком районе водитель Chevrolet вылетел в мелиоративный канал - и выбраться из машины уже не смог
Работники МЧС при помощи лебедки вытащили машину из воды. Водитель к этому моменту был уже мертв.
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