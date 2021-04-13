В Лельчицком районе водитель Chevrolet вылетел в мелиоративный канал - и выбраться из машины уже не смог

Источник материала: Tut.by

В Лельчицком районе водитель оказался зажат в машине под водой — он погиб, сообщает МЧС.

Авария произошла днем 12 апреля возле деревни Глушковичи.

31-летний водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением, съехал в мелиоративный канал, автомобиль опрокинулся на крышу. Мужчина оказался зажат — и выбраться самостоятельно из воды не мог.

Работники МЧС при помощи лебедки вытащили машину на берег. Водитель был мертв.

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