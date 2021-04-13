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«АвтоВАЗ» начал продажи автомобилей Lada с новой мультимедийной системой

13.04.2021 10:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«АвтоВАЗ» в России объявил о старте продаж автомобилей с мультимедийной системой Lada EnjoY Pro, о которой производитель сообщил еще в марте.


Медиасистема работает под управлением модифицированной "Яндексом" автомобильной версии Android 9 и обеспечивает функционал современного смартфона, интегрированного в автомобиль. Она располагает встроенным «Яндекс. Авто» и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и возможностью пользоваться привычными сервисами в дороге (Навигатором, Музыкой, Алисой и Заправками). Дисплей у EnjoY Pro — 8-дюймовый, также в состав устройства входит аудиосистема объемного звука Arkamys, которая, как говорят разработчики, обеспечивает точное и естественное воспроизведение музыки с учетом материалов отделки салона, характеристик динамиков и их расположения в салоне автомобиля.


Первыми новой мультимедийной системой обзавелись Vesta, включая версию Sport, а также XRay и XRay Cross. На моделях семейства Vesta она доступна опционально начиная с комплектации Comfort в рамках пакета Winter EnjoY Pro — цены на такие машины начинаются от 856 900 рублей (11 тысяч долларов по текущему курсу). Для XRay Cross мультимедиасистема доступна в рамках пакета Prestige, а также в исполнении Instinct по цене (от 973 900 рублей или 12 560 долларов в пересчете). Для модели XRay — в комплектации Luxe с пакетом Prestige по цене от 887 900 рублей (11 450 долларов).

В дальнейшем EnjoY Pro появится и на других моделях Lada.

 
 
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«АвтоВАЗ» в России объявил о старте продаж автомобилей с мультимедийной системой Lada EnjoY Pro, о которой производитель сообщил еще в марте.
 
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