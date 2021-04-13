Шарангович мощно начал карьеру в НХЛ. А как дебютировали другие белорусские форварды?

Источник материала: Tut.by

После почти пятилетнего перерыва в НХЛ снова заиграл белорусский хоккеист. Причем Егор Шарангович не только смог закрепиться в системе «Нью-Джерси», но и стал форвардом первого звена. Как далеко может пойти 22-летний игрок? Для понимания перспектив вспомним дебютные сезоны лучших белорусских нападающих в лиге.



Фото из инстаграма Егора Шаранговича

Владимир Цыплаков

1995/1996: «Лос-Анджелес», 23 матча, 10 (5+5) очков.

Всего в НХЛ: 349 матчей, 173 (70+103) очков.

Владимир Цыплаков был задрафтован только в 26 лет, когда уже провел несколько лет в менее рейтинговых североамериканских лигах. В «Лос-Анджелес» левый форвард перешел по ходу сезона, но вскоре стал важным игроком основы.



Владимир Цыплаков — справа. Reuters

Роль Цыплакова продолжала расти и через два года он стал игроком первой тройки, где выступал вместе с будущим игроком минского «Динамо» — Йозефом Штумпелом. В сезоне-97/98 белорусский нападающий записал в свой актив 53 очка.

По ходу чемпионата-99/00 Цыплаков перешел в «Баффало», а еще через год уехал в российскую Суперлигу, поиграв там за «Ак Барс» и ЦСКА.

Константин Кольцов

Сезон-2002/2003: 2 матча, 0 голов.

Всего в НХЛ: 144 матча, 38 (12+26) очков.

В 1999-м году Кольцов был задрафтован в первом раунде драфта НХЛ, но до «Питтсбурга» доехал только три сезона спустя. Причем практически весь первый год он провел в фарм-клубе «пингвинов». За основу разносторонний форвард провел два матча.



Reuters

Зато в следующем году молодой белорус имел более чем достаточно игровой практики, не пропустив за сезон ни одного матча. В какой-то момент он даже выходил в одной тройке с Марио Лемье.

То был пик карьеры Кольцова. Окончательно закрепиться в «Питтсбурге» ему не удалось, и через год Константин вернулся в чемпионат России, где и выступал до завершения карьеры: сначала в Суперлиге, а затем — в КХЛ.

Андрей Костицын

Сезон-2005/2006: 12 матчей, 3 (2+1) очка.

Всего в НХЛ: 447 матчей, 245 (117+128) очков.

Костицын-старший — единственный белорусский нападающий, задрафтованный в топ-10 первого раунда. Правда, заиграть в «Монреале» ему удалось далеко не сразу. Весь первый год в Северной Америке он провел в фарм-клубе, причем выглядел там довольно средне.



Reuters

В следующие два сезона Андрея начали постепенно подпускать к основе, но тогда ему не удавалось забросить более двух шайб за год. Настоящий скачок же произошел в чемпионате-2007/2008, когда в основе «Монреаля» появился его брат — Сергей. После этого в течение нескольких лет 46-й номер «Канадиенс» набирал по 40−50 очков, но и это не спасло его от трейда в «Нэшвилл», где к тому моменту играл Сергей.

С НХЛ Андрей попрощался в 27 лет. Во время локдауна он отправился в челябинский «Трактор» и в главную лигу мира так и не вернулся.

Сергей Костицын

Сезон-2007/2008: 64 матча, 35 (12+23) очков.

Всего в НХЛ: 373 матча, 191 (71+120) очков.

Если Андрей Костицын был задрафтован под 10-м номером, то Сергей лишь под 200-м. Тем не менее их карьеры очень похожи. Да, Сергей ярче провел дебютный сезон, сразу же набрав 35 очков (лучший показатель для первых чемпионатов среди белорусов), но затем они смотрелись приблизительно одинаково, проводя качественные сезоны уровня вторых звеньев в «Монреале» и «Нэшвилле».



Reuters

Во время локдауна Сергей отъезжал в «Авангард», а, вернувшись в «Нэшвилл», не был похож сам на себя: всего 3 гола в 46 матчах. В 26 лет карьера Костицына-младшего в НХЛ была завершена.

Михаил Грабовский

Сезон-2006/2007: 3 матча, 0 очков.

Всего в НХЛ: 544 матча, 298 (125+173) очков.

Грабовский начинал в «Монреале» с братьями Костицынами, но результативность Михаила серьезно уступала их успехам. В первом сезоне он провел лишь три игры, не набрав ни одного очка. Следующий сезон получился сильнее, но все равно недостаточно хороший, чтобы закрепиться в «Монреале», — 9 (3+6) очков в 24 матчах.

В «Торонто» же Грабовский с первых матчей стал одним из лидеров, с ходу набрав 48 (20+28) очков. И это притом что «Мэйпл Лифс» тогда были одной из худших команд лиги. Правда, классическое противостояние «Торонто» и «Монреаля» от того не было менее жарким. Особой перчинки ему добавляло противостояние не сильно ладивших тогда Грабовского и братьев Костицыных, особенно Сергея.

После «Торонто» Михаил играл за «Вашингтон» и «Айлендерс», но полные сезоны проводить уже не мог из-за накопившихся травм. От одного из сотрясений Грабовский так и не смог восстановиться, по сути завершив карьеру в 32 года.

В активе Егора Шаранговича сейчас 17 (9+8) очков в 38 играх, и это один из лучших стартов белорусов в истории. Только от Егора зависит, удастся ли ему встать в один ряд с Костицыными или Грабовским, но такой мощный дебют определенно дарит такую надежду.

При этом, даже если Шарангович не сможет стать стабильным игроком первых звеньев, за счет разноплановости он сможет эффективно действовать и в 3−4 сочетаниях, что спасет его от отправки в фарм-клуб. Конечно, только в том случае, если тренеров устроит игра белоруса.