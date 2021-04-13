ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бросил тело в колодец и устроил пожар. Преступление 18-летней давности раскрыли по запаху

13.04.2021 10:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Все произошло летом 2003 года в Гродненской области, в Ивье. После тушения пожара частного дома в колодце нашли тело 70-летней хозяйки с разбитой головой, рядом был кирпич со следами крови. Тогда преступника так и не удалось задержать.

На причастность к убийству сыщики поверяли родственников погибшей, а также местных жителей, ведущих асоциальный образ жизни.

«Единственной зацепкой оставался запаховый след, изъятый с орудия преступления. Недавно эксперты ГКСЭ установили, что он принадлежит 45-летнему жителю райцентра, который попадал в поле зрения оперативников, однако прямых доказательств его причастности к убийству тогда не нашли», — сообщает пресс-служба МВД.

По оперативной информации, подозреваемый в день совершения преступления искал на подворьях мак и обнаружил его в огороде погибшей. Та заметила незнакомца и попыталась его прогнать. Однако получила несколько смертельных ударов по голове. Мужчина выбросил тело в колодец, а потом поджег дом.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все произошло летом 2003 года в Гродненской области, в Ивье. После тушения пожара частного дома в колодце нашли тело 70-летней хозяйки с разбитой головой, рядом был...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестчанина будут судить за оскорбление экс-начальника ГУБОПиК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by