Бросил тело в колодец и устроил пожар. Преступление 18-летней давности раскрыли по запаху

Источник материала: Onliner

Все произошло летом 2003 года в Гродненской области, в Ивье. После тушения пожара частного дома в колодце нашли тело 70-летней хозяйки с разбитой головой, рядом был кирпич со следами крови. Тогда преступника так и не удалось задержать.

На причастность к убийству сыщики поверяли родственников погибшей, а также местных жителей, ведущих асоциальный образ жизни.

«Единственной зацепкой оставался запаховый след, изъятый с орудия преступления. Недавно эксперты ГКСЭ установили, что он принадлежит 45-летнему жителю райцентра, который попадал в поле зрения оперативников, однако прямых доказательств его причастности к убийству тогда не нашли», — сообщает пресс-служба МВД.

По оперативной информации, подозреваемый в день совершения преступления искал на подворьях мак и обнаружил его в огороде погибшей. Та заметила незнакомца и попыталась его прогнать. Однако получила несколько смертельных ударов по голове. Мужчина выбросил тело в колодец, а потом поджег дом.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного. По факту убийства возбуждено уголовное дело.