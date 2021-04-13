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Бросил тело в колодец и устроил пожар. Преступление 18-летней давности раскрыли по запаху
Источник материала: Onliner
Все произошло летом 2003 года в Гродненской области, в Ивье. После тушения пожара частного дома в колодце нашли тело 70-летней хозяйки с разбитой головой, рядом был кирпич со следами крови. Тогда преступника так и не удалось задержать.
На причастность к убийству сыщики поверяли родственников погибшей, а также местных жителей, ведущих асоциальный образ жизни.
«Единственной зацепкой оставался запаховый след, изъятый с орудия преступления. Недавно эксперты ГКСЭ установили, что он принадлежит 45-летнему жителю райцентра, который попадал в поле зрения оперативников, однако прямых доказательств его причастности к убийству тогда не нашли», —
По оперативной информации, подозреваемый в день совершения преступления искал на подворьях мак и обнаружил его в огороде погибшей. Та заметила незнакомца и попыталась его прогнать. Однако получила несколько смертельных ударов по голове. Мужчина выбросил тело в колодец, а потом поджег дом.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанного. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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Все произошло летом 2003 года в Гродненской области, в Ивье. После тушения пожара частного дома в колодце нашли тело 70-летней хозяйки с разбитой головой, рядом был...
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