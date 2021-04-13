На выходных в Минске было много старых машин. Откуда?

Источник материала: Onliner

В Минске на выходных можно было заметить слегка увеличенное количество старых американских автомобилей. Это «Автоамерика» символически открыла сезон. Сами организаторы не надеялись, что кто-нибудь приедет, но собралось 35 автомобилей. Люди явно соскучились по движу. Приехали не только старые и не только американские авто. Организаторы слета поделились с нами снимками мероприятия.

«Это первый в сезоне слет ретромашин, но не последний. В мае владельцы раритетных авто планируют цикл мероприятий, посвященный разным эпохам, с поездкой в маентак в Дукорах», — сообщили Onliner в «Автоамерике».





До появления Volkswagen Passat B3 мечтой дачника был вот такой «Москвич-2137». По проходимости эта машина не уступала некоторым современным кроссоверам.





А это еще одна мечта советских автолюбителей.





Знаменитый Chevrolet Monte Carlo 1975 года выпуска. Редко подобные мероприятия проходят без его участия.





Как видите, на американо-советский ретропарад приехали не только ретромодели...





...и не только американо-советские.





Не Thule, конечно, но зато выглядит такой багажник очень стильно.





Живой Oldsmobile. Олды здесь? Помните еще такую марку?





Ford Aerostar когда-то пользовался большой популярностью в США. Но потом рынок заполонили японские минивэны и этот «грустный» трудяга отправился на пенсию.





Бизнес-класс из ФРГ.





Франкенштейн.