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На выходных в Минске было много старых машин. Откуда?

13.04.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске на выходных можно было заметить слегка увеличенное количество старых американских автомобилей. Это «Автоамерика» символически открыла сезон. Сами организаторы не надеялись, что кто-нибудь приедет, но собралось 35 автомобилей. Люди явно соскучились по движу. Приехали не только старые и не только американские авто. Организаторы слета поделились с нами снимками мероприятия. 

«Это первый в сезоне слет ретромашин, но не последний. В мае владельцы раритетных авто планируют цикл мероприятий, посвященный разным эпохам, с поездкой в маентак в Дукорах», — сообщили Onliner в «Автоамерике».

На выходных в Минске было много старых машин. Откуда?

До появления Volkswagen Passat B3 мечтой дачника был вот такой «Москвич-2137». По проходимости эта машина не уступала некоторым современным кроссоверам.

На выходных в Минске было много старых машин. Откуда?

А это еще одна мечта советских автолюбителей.

На выходных в Минске было много старых машин. Откуда?

Знаменитый Chevrolet Monte Carlo 1975 года выпуска. Редко подобные мероприятия проходят без его участия.

На выходных в Минске было много старых машин. Откуда?

Как видите, на американо-советский ретропарад приехали не только ретромодели...

На выходных в Минске было много старых машин. Откуда?

...и не только американо-советские.

На выходных в Минске было много старых машин. Откуда?

Не Thule, конечно, но зато выглядит такой багажник очень стильно.

На выходных в Минске было много старых машин. Откуда?

Живой Oldsmobile. Олды здесь? Помните еще такую марку?

На выходных в Минске было много старых машин. Откуда?

Ford Aerostar когда-то пользовался большой популярностью в США. Но потом рынок заполонили японские минивэны и этот «грустный» трудяга отправился на пенсию.

На выходных в Минске было много старых машин. Откуда?

Бизнес-класс из ФРГ.

На выходных в Минске было много старых машин. Откуда?

Франкенштейн.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске на выходных можно было заметить слегка увеличенное количество старых американских автомобилей. Это «Автоамерика» символически открыла сезон. Сами...
 
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