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На выходных в Минске было много старых машин. Откуда?
Источник материала: Onliner
В Минске на выходных можно было заметить слегка увеличенное количество старых американских автомобилей. Это «Автоамерика» символически открыла сезон. Сами организаторы не надеялись, что кто-нибудь приедет, но собралось 35 автомобилей. Люди явно соскучились по движу. Приехали не только старые и не только американские авто. Организаторы слета поделились с нами снимками мероприятия.
«Это первый в сезоне слет ретромашин, но не последний. В мае владельцы раритетных авто планируют цикл мероприятий, посвященный разным эпохам, с поездкой в маентак в Дукорах», — сообщили Onliner в «Автоамерике».
До появления Volkswagen Passat B3 мечтой дачника был вот такой «Москвич-2137». По проходимости эта машина не уступала некоторым современным кроссоверам.
А это еще одна мечта советских автолюбителей.
Знаменитый Chevrolet Monte Carlo 1975 года выпуска. Редко подобные мероприятия проходят без его участия.
Как видите, на американо-советский ретропарад приехали не только ретромодели...
...и не только американо-советские.
Не Thule, конечно, но зато выглядит такой багажник очень стильно.
Живой Oldsmobile. Олды здесь? Помните еще такую марку?
Ford Aerostar когда-то пользовался большой популярностью в США. Но потом рынок заполонили японские минивэны и этот «грустный» трудяга отправился на пенсию.
Бизнес-класс из ФРГ.
Франкенштейн.
оранжевый, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
коричневый, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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В Минске на выходных можно было заметить слегка увеличенное количество старых американских автомобилей. Это «Автоамерика» символически открыла сезон. Сами...
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