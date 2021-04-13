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Авиакомпания запретила перевозку смартфонов Vivo после их возгорания (видео)

13.04.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В аэропорту Гонконга загорелась партия смартфонов Vivo Y20, которые должны были самолетом отправиться в Бангкок. Инцидент привел к запрету авиакомпании Hong Kong Air Cargo на перевозку устройств под брендом Vivo, передает издание The Standart.

По какой причине загорелась тележка с упакованными смартфонами, неизвестно. На устранение инцидента потребовалось 40 минут, к тому же пришлось задержать вылет самолета. Во время пожара никто не пострадал.

Hong Kong Air Cargo сообщила, что проведет расследование инцидента. До выяснения всех причин компания запретила перевозить девайсы Vivo на своих лайнерах. Также бан распространяется на две грузовые компании, чтобы убедиться в отсутствии нарушений при транспортировке груза с их стороны.

Vivo пока не комментировала происшествие.

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В аэропорту Гонконга загорелась партия смартфонов Vivo Y20, которые должны были самолетом отправиться в Бангкок. Инцидент привел к запрету авиакомпании Hong Kong Air Cargo на...
 
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