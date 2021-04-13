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На трассе М1 опрокинулась фура, движение затруднено
Источник материала: Onliner
В ГАИ Минской области предупредили о том, что в настоящий момент на 401-м км трассы М1 (Брест — Минск — граница России) — это территория Смолевичского района — из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено движение в направлении границы с Россией.
Судя по предоставленному фото, произошло опрокидывание фуры. Другие обстоятельства произошедшего пока неизвестны.
В ГАИ призвали водителей учитывать информацию о затруднении движения и быть внимательными на дорогах.
(будет дополнено)
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В ГАИ Минской области предупредили о том, что в настоящий момент на 401-м км трассы М1 (Брест — Минск — граница России) — это территория Смолевичского района — из-за...
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