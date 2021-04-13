На трассе М1 опрокинулась фура, движение затруднено

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области предупредили о том, что в настоящий момент на 401-м км трассы М1 (Брест — Минск — граница России) — это территория Смолевичского района — из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено движение в направлении границы с Россией.

Судя по предоставленному фото, произошло опрокидывание фуры. Другие обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

В ГАИ призвали водителей учитывать информацию о затруднении движения и быть внимательными на дорогах.

(будет дополнено)

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