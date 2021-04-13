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На трассе М1 опрокинулась фура, движение затруднено

13.04.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области предупредили о том, что в настоящий момент на 401-м км трассы М1 (БрестМинск — граница России) — это территория Смолевичского района — из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено движение в направлении границы с Россией.

Судя по предоставленному фото, произошло опрокидывание фуры. Другие обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

В ГАИ призвали водителей учитывать информацию о затруднении движения и быть внимательными на дорогах.

(будет дополнено)

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Теги: Брест, Минск
 
 
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В ГАИ Минской области предупредили о том, что в настоящий момент на 401-м км трассы М1 (Брест — Минск — граница России) — это территория Смолевичского района — из-за...
 
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