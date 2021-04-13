13 апреля все курсы валют пошли вверх

Источник материала: Onliner

На прошлой неделе валюты прыгали, как на американских горках, — то плюс пару копеек, то минус столько же. В понедельник доллар немного прибавил, а рубль — убавил. Судя по всему, взлеты и падения на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжаются.

К началу торгов доллар набрал 0,04 копейки. Его покупали и продавали по 2,6434.

Евро прибавил 0,4 копейки и закончил торги на уровне 3,1470.

Сотня российских рублей после ощутимого падения прибавила скромные 0,15 копейки. Сейчас она стоит 3,4110 белорусского.

Напомним, в понедельник доллар прибавил 0,2 копейки и торговался по 2,6431 белорусского рубля. Евро потерял 0,06 копейки и замер на отметке в 3,1430 рубля. Сотня российских рублей упала на 2,03 копейки, до 3,4095.