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13 апреля все курсы валют пошли вверх
Источник материала: Onliner
На прошлой неделе валюты прыгали, как на американских горках, — то плюс пару копеек, то минус столько же. В понедельник доллар немного прибавил, а рубль — убавил. Судя по всему, взлеты и падения на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжаются.
К началу торгов доллар набрал 0,04 копейки. Его покупали и продавали по 2,6434.
Евро прибавил 0,4 копейки и закончил торги на уровне 3,1470.
Сотня российских рублей после ощутимого падения прибавила скромные 0,15 копейки. Сейчас она стоит 3,4110 белорусского.
Напомним, в
летние, для легковых автомобилей
летние, для легковых автомобилей, шины без шипов
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На прошлой неделе валюты прыгали, как на американских горках, — то плюс пару копеек, то минус столько же. В понедельник доллар немного прибавил, а рубль — убавил....
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