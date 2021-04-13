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«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле $55 000 по курсу

13.04.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пока специалисты рассуждают о том, как скоро цены на жилье существенно снизятся, мы продолжаем мониторить предложения на сервисе Onliner «Дома и квартиры», на очереди двушки. Увы, на сумму до $55 000 по курсу пока можно рассчитывать на отремонтированное жилье в старых советских домах, которые находятся совсем не в центре города. Как далеко в прошлое можно перенестись, заселившись в одну из таких панелек, читайте ниже.

1963 год

В это время на улице Фабричной, в окружении промышленных объектов, появилась ничем не примечательная пятиэтажка. Сегодня она располагается недалеко от метро «Пролетарская» и железнодорожной станции Минск-Восточный и облеплена такими благами цивилизации, как детские сады, школы, почта, мини-рынок, поликлиника, бассейн и кинотеатр... В 2016 году в доме сделали капитальный ремонт: заменили трубы и радиаторы отопления, а также трубы системы водоснабжения и канализации, прихорошили подъезд. Именно здесь за $55 000 по курсу продается двухкомнатная квартира площадью 43,4 кв. м. В ней сделали узаконенную перепланировку, установили систему подогрева пола в прихожей, да и в целом придали ей более современный вид. В качестве приятных бонусов для покупателя — закрепленное за жильем благоустроенное подвальное помещение (3 кв. м) и место для парковки. Ну и доброжелательные соседи, конечно же.

«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу

1966 год

В этом году на проспекте Пушкина построили еще одну пятиэтажную панельку. Сейчас рядом с ней выросли магазины, почта, детский сад и гимназия, а всего в паре остановок — одноименная станция метро. Здесь  можно купить квартиру на втором этаже. Ее размер — 44,7 кв. м. Владельцы явно приложили руку к ее перевоплощению: положили ламинат, натянули потолки, обновили обои, привели в порядок санузел, поставили кое-где мебель поновее. За все это и просят $53 900 в эквиваленте.

«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу

1968 год

Год возведения очередного советского дома, но уже на улице Ташкентской. «Дом расположен вдали от проезжей части. Тихий благоустроенный и зеленый двор. Множество мест для прогулок, отдыха и активного образа жизни. Развитая инфраструктура: в шаговой доступности Чижовское водохранилище, спорткомплекс „Чижовка-Арена“, парк 900-летия, Минский зоопарк», — вот так описывают нынешнее положение панельки ее жильцы, продающие двушку на первом этаже. Ее площадь — 39,1 кв. м. Над ее обновлением собственники постарались: выровняли стены, демонтировали деревянный пол и уложили ламинат и плитку, натянули потолки с подсветкой, установили стеклопакеты, новые двери, заменили электропроводку и трубы, поставили новую сантехнику… Как говорится, заезжай и живи. Только перед этим заплати $55 000 по курсу.

«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу

1970 год

Самый молодой дом в этой подборке. Между прочим, кирпичный. Пережил капитальный ремонт в 2015 году: тогда ему утеплили фасад, заменили внутри сантехнику, облагородили подъезд. В самой квартире хозяева тоже кое-какие изменения реализовали, в том числе поставили кое-где новую мебель, например на кухне. А чтобы уж совсем убедить потенциальных покупателей, добавили в описание жилплощади пару соблазнительных штрихов: «зеленый район с чистой артезианской водой», «большое количество парков и зон отдыха», «в детских садах и школах есть свободные места». Размер жилья — 40,8 кв. м. Просят за него все те же $55 000 в эквиваленте.

«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу
«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле 000 по курсу

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Теги: Минск
 
 
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