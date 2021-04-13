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«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле $55 000 по курсу
Источник материала: Onliner
Пока специалисты
1963 год
В это время на улице Фабричной, в окружении промышленных объектов, появилась ничем не примечательная пятиэтажка. Сегодня она располагается недалеко от метро «Пролетарская» и железнодорожной станции Минск-Восточный и облеплена такими благами цивилизации, как детские сады, школы, почта, мини-рынок, поликлиника, бассейн и кинотеатр... В 2016 году в доме сделали капитальный ремонт: заменили трубы и радиаторы отопления, а также трубы системы водоснабжения и канализации, прихорошили подъезд. Именно здесь за $55 000 по курсу продается
1966 год
В этом году на проспекте Пушкина построили еще одну пятиэтажную панельку. Сейчас рядом с ней выросли магазины, почта, детский сад и гимназия, а всего в паре остановок — одноименная станция метро. Здесь можно купить
1968 год
Год возведения очередного советского дома, но уже на улице Ташкентской. «Дом расположен вдали от проезжей части. Тихий благоустроенный и зеленый двор. Множество мест для прогулок, отдыха и активного образа жизни. Развитая инфраструктура: в шаговой доступности Чижовское водохранилище, спорткомплекс „Чижовка-Арена“, парк 900-летия, Минский зоопарк», — вот так описывают нынешнее положение панельки ее жильцы, продающие
1970 год
Самый молодой дом в этой подборке. Между прочим, кирпичный. Пережил капитальный ремонт в 2015 году: тогда ему утеплили фасад, заменили внутри сантехнику, облагородили подъезд. В самой
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«Зеленый район с чистой артезианской водой». Показываем, где в Минске продаются двухкомнатные квартиры дешевле $55 000 по курсу
Пока специалисты рассуждают о том, как скоро цены на жилье существенно снизятся, мы продолжаем мониторить предложения на сервисе Onliner «Дома и квартиры», на очереди...
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