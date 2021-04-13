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Цены на промтовары в Беларуси увеличились в марте на 1,2%, с начала года – на 4%

13.04.2021 10:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 101,2%, с декабрем 2020 г. – 104%, в том числе на инвестиционные товары – 101,5% и 103,3% соответственно, промежуточные товары – 101,2% и 104,6%, потребительские товары – 100,6% и 102,6% соответственно.

Как сообщает Белстат, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 101,5%, с декабрем 2020 г. – 106,4%, в том числе в растениеводстве – 101,3% и 114% соответственно, животноводстве – 101,6% и 104,3% соответственно.

Индекс цен в строительстве в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 101,1%, с декабрем 2020 г. – 98,9%, в том числе на строительно-монтажные работы – 101,8% и 97,9% соответственно, машины и оборудование – 100,4% и 100,7%, прочие работы и затраты – 100,1% и 92,4% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 99,9%, с декабрем 2020 г. – 104,1%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 100%, с декабрем 2020 г. – 100,1%.

 
 
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В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 101,2%, с декабрем 2020 г. – 104%, в том числе на...
 
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