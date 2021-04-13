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Шок! За первый квартал страна потеряла почти $530 млн золотовалютных резервов

13.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Золотовалютные резервы страны падают третий месяц подряд, что вызывает некоторое беспокойство.


Международные резервные активы Беларуси в марте 2021 года уменьшились на 174,5 млн. долларов и составили на 1 апреля 6,940 млрд. долларов. В феврале резервы сократились на 88,9 млн. долларов, а в январе на 265,0 млн. долларов.

С начала года потери ЗВР Беларуси составили почти 528,5 млн долларов.

Впрочем, в феврале снижение активов было вызвано падением цен на золото на мировом рынке, в связи с чем стоимость золота, которое входит в состав золотовалютных резервов РБ, значительно уменьшилась, хотя валюты в закромах Родины стало немного больше.

Как сообщили в Национальном банке РБ, снижение резервов в марте было вызвано, в основном, плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств на 310 млн. долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота.

Последняя снизилась на 81,8 млн. долларов и достигла 2 719,5 млн. долларов. Таким образом, валютная составляющая резервов снизилась за март всего на 92,7 млн. долларов.

В Нацбанке отметили, что в марте в бюджет РБ поступала валюта, в частности, от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, а Нацбанк покупал иностранную валюту на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Минфин действительно разместил в марте валютные облигации на внутреннем рынке, но в весьма скромных объемах: на 25,9 млн. долларов. Правда, за январь март он привлек таким образом 721 млн. долларов.

Именных облигаций было реализовано на 702,87 млн. долларов, облигаций на предъявителя — на 18,15 млн. долларов. Через биржу было размещено государственных именных облигаций на 23,59 млн. долларов.

Нацбанк в марте осуществил реструктуризацию золотовалютных резервов. Резервные активы в иностранной валюте были увеличены на 209,8 млн. долларов и достигли 2 833,8 млн. долларов, в то время как прочие активы сократились на 293,3 млн. долларов — до 858,2 млн. долларов.

В Нацбанке также подчеркнули, что в соответствие с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2021 год величина международных резервных активов РБ на 1 января 2022 года должен составить не менее 6 млрд. долларов. 

То есть, как рассчитывают в Нацбанке, сокращение резервов является ожидаемым процессом, и оно не приведет к их полному исчезновению, по крайней мере, в текущем году.

К тому же, у властей есть надежда на то, что значительно увеличатся доходы Беларуси от экспорта, а это приведет к росту поступления валюты в страну. Это связано с увеличением цен на мировом рынке на ряд товаров, в большом количестве экспортируемых Беларусью. В частности, это касается калийных удобрений.

Как сообщили в Белорусской калийной компании, ей удалось поднять цену поставок своих удобрений в Индию на 33 доллара за тонну по сравнению с предыдущим договором, заключенным в январе текущего года.

Теперь белорусские удобрения будут продаваться по 280 долларов за тонну. В январе цена составляла 247 за тонну, что было выше цены предыдущего квартала на 17 долларов. 

Контракт с Китаем в начале 2021 года был также заключен по 247 долларов за тонну.

Кроме золотовалютных резервов РБ, существуют еще и резервы коммерческих банков в виде средств, размещенных ими за рубежом. В феврале требования банков к нерезидентам снизились по сравнению с январем на 95,5 млн. долларов и составили на 1 марта 1 612,9 млн. долларов. 

Но, в отличие от золотовалютных резервов правительства, резервы банков, размещенные за рубежом, с начала года выросли.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Золотовалютные резервы страны падают третий месяц подряд, что вызывает некоторое беспокойство.
 
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