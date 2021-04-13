Ученик открыл стрельбу в школе - его застрелили полицейские

Как сообщается на сайте бюро расследований штата, днем 12 апреля сотрудники правоохранительных органов получили сигнал о вооруженном человеке в учебном заведении. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили подозреваемого, закрывшегося в школьном туалете.





Они потребовали, чтобы он вышел и сдался, но тот ответил отказом. Когда полиция вошла в туалет, подозреваемый открыл стрельбу. Его застрелили ответным огнем.





В убитом опознали одного из учащихся школы. Его имя не называется.





В результате стрельбы один из полицейских был госпитализирован с ранением, не представляющим угрозу для жизни.





По информации полиции Ноксвилла, по итогам инцидента для дальнейшего расследования был задержан один человек.





С начала 2021 года это уже пятый инцидент со стрельбой в Ноксвилле, в котором гибнут местные школьники, отмечает The New York Times.