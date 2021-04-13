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В Шклове задержан и зять Григория Костусева Дмитрий Антончик
Источник материала: Партизан
Именно он накануне сообщал о задержании лидера Партии БНФ
В Шклове задержан Дмитрий Антончик - зятя главы Партии БНФ Григория Костусева, сообщает
О причине задержания не сообщается.
Накануне вечером был задержан и доставлен в СИЗО КГБ председатель Партии БНФ Григорий Костусев. Инзвестно, что он проходит по уголовному делу, по какому именно не сообщается.
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Именно он накануне сообщал о задержании лидера Партии БНФ
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