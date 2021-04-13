ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси планируют повысить скоростной режим на почти 1,8 тыс. километрах дорог до 2025г

13.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси планируют повысить скоростной режим на почти 1,8 тыс. километрах республиканских дорог, это предусмотрено государственной программой на 2021–2025 годы.



Программа "Дороги Беларуси" утверждена постановлением Совета министров от 9 апреля 2021 года № 212, пишет interfax.by. В ней две подпрограммы по республиканским и местным автодорогам. 

"В рамках реализации первой планируется, в частности, ремонт и реконструкция не менее 809,6 километра республиканских автомобильных дорог и повышение несущей способности их дорожного покрытия до 11,5 тонны на ось, увеличение скоростного режима на протяжении не менее 1789,6 километра республиканских автомобильных дорог", - говорится в сообщении на национальном правовом интернет-портале в понедельник. 

Что касается второй подпрограммы, то в числе прочего запланированы ремонт, реконструкция и возведение не менее 7 тыс. километров местных автомобильных дорог, из них по новым технологиям – не менее 138 километров. 
 
На реализацию программы потребуется более Br10,5 млрд. 

"Программа разработана с целью улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования на основе роста привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру для удовлетворения потребностей экономики и общества в транспортных связях", - отмечается в сообщении. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси планируют повысить скоростной режим на почти 1,8 тыс. километрах республиканских дорог, это предусмотрено государственной программой на 2021–2025 годы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Украіна ўводзіць абмежаванні ў памежных з Беларуссю раёнах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by