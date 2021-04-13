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В Мининформе пояснили причины блокировки сайта Naviny.online

13.04.2021 11:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Доступ к сайту Naviny.online заблокирован в соответствии с положением о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу, пояснил БелаПАН заместитель начальника управления правового обеспечения и контроля за соблюдением законодательства Министерства информации Юрий Бебешко.

В Мининформе пояснили причины блокировки сайта Naviny.online
Иллюстрация pixabay.com

25 марта 2021 года в положение были внесены изменения, касающиеся копий («зеркал») интернет-ресурса, доступ к которому ограничен. Теперь Мининформ при выявлении копии интернет-ресурса будет направлять уведомление в Государственную инспекцию для включения соответствующего идентификатора интернет-ресурса в список ограниченного доступа.

По словам Бебешко, владелец копии интернет-ресурса уведомляется о внесении сайта в список ограниченного доступа в том случае, если блокируемый интернет-ресурс находится в национальном сегменте интернета, то есть в доменной зоне .by. Соответственно, информационная компании БелаПАН как владелец сайта Naviny.online о блокировке сайта официально уведомлена не будет.

Naviny.online — «зеркало» основного сайта интернет-газеты Naviny.by, заблокированного решением Мининформа в конце августа 2020 года. Причиной блокировки стали статьи, которые, по мнению властей, «негативно характеризуют ситуацию в Беларуси после окончания электоральной кампании и дискредитируют деятельность государственных органов».

10 апреля новый министр информации Владимир Перцов заявил о необходимости «расставить точки над «i» в медиасфере». «Пора, наверное, все эти действия, которые классифицируются в цивилизованных государствах как действия, как минимум наносящие вред и угрозу государству и обществу, точно так же классифицировать в нашей стране и принимать соответствующие меры — ограничительные, запретительные. Может быть, какое-то наказание за это. Мне кажется, время пришло», — заявил министр.

«Хорошо и плохо, что это происходит в достаточно спокойный уже период, когда все эти политические эмоциональные надрывы прошли. Соответственно, сложнее будет придраться, что это какие-то репрессии или какие-то противодействия на какие-то действия. Но, в то же время, действовать нужно. И опасения наших контрагентов — они обоснованы во многом. Но будем смотреть», — добавил Перцов.

Доступ к сайту Naviny.online — интернет-газеты БелаПАН — был заблокирован вечером 12 апреля. Ресурс по-прежнему доступен через VPN. Основные новости ресурса можно читать в социальных сетях и мессенджерах: FacebookTelegram«ВКонтакте»«Одноклассники»TwitterViber.

 
 
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Доступ к сайту Naviny.online заблокирован в соответствии с положением о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу, пояснил БелаПАН заместитель...
 
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