Самому популярному политику Германии не дают быть канцлером – почему?

Источник материала: Sputnik Беларусь

После Меркель — лучше поражение, чем сильный лидер. Именно так можно описать решение, принятое в понедельник президиумом правящей в Германии партии христианских демократов. ХДС наконец-то определился со своим кандидатом в канцлеры — им стал глава партии и премьер-министр Северного Рейна — Вестафалии Армин Лашет.

Партия могла бы и еще тянуть с неопределенностью — ранее огласить свой выбор обещали к последней неделе мая, но в минувшие выходные события ускорились. Состоялось совместное заседание руководства ХДС и ее баварской сестры ХСС, на котором о своем желании выдвигаться в канцлеры заявили лидеры обеих партий: Лашет и Маркус Зедер, баварский премьер. Причем последний впервые сделал это публично — ранее считалось, что партии выберут одного из них кулуарно, не вынося спор на публику. И хотя Зедер заявил, что обсуждение проходило по-дружески и вообще, "если ХДС готов меня поддержать, то и я буду готов, а если ХДС этого не хочет, сохранится доброе сотрудничество без какой-либо неприязни", дальше тянуть было уже невозможно. И в понедельник все было решено.

Впрочем, до того, как президиум ХДС единогласно поддержал кандидатуру Лашета, успело высказаться его берлинское отделение — и столичные партийцы неожиданно поддержали баварца, "успешного управленца, который способен вывести Германию из пандемического кризиса". То есть никакого единства в руководстве ХДС, да и самой партии, конечно же, нет — что и неудивительно. И даже не потому, что Лашет возглавил ХДС совсем недавно, победив совсем с небольшим перевесом давнего оппонента Меркель Фридриха Мерца, а потому, что партийные функционеры не могут не понимать очевидного. Лашет уступает в популярности Зедеру — причем чем дальше, тем больше.

Последний опрос общественного мнения показывает, что 37 процентов немцев могут представить, что голосуют за ХДС-ХСС с кандидатом в канцлеры Маркусом Зедером и только 13 процентов готовы поддержать правящую партию с кандидатурой Армина Лашета. То есть у баварца трехкратное преимущество! Причем он безоговорочно лидирует и среди избирателей ХДС-ХСС — из тех, кто голосовал за них на прошлых выборах в бундестаг в 2017 году, снова отдали бы им свои голоса 73 процента при кандидате Зедере и только 32 при Лашете. И тут огромный разрыв.

Так что же заставило руководство ХДС сделать ставку на более слабого кандидата?

Уж точно не суеверие — да, оба раза в истории ФРГ, когда ХДС-ХСС выдвигала кандидатом в канцлеры баварца из ХСС, она проигрывала выборы. Последний раз, кстати, это было накануне выдвижения Меркель, в 2002 году, после этого в бой партию всегда вела нынешний канцлер. Но уже давно пришло время определиться с тем, кто будет вести даже не партию, а страну после нее — если, конечно, ХДС-ХСС рассчитывает и после сентябрьских выборов возглавить новую правящую коалицию.

Еще недавно это казалось само собой разумеющимся: из двух "народных партий" только ХДС-ХСС сохранила свои позиции — старейшая германская партия СДПГ за время сожительства в коалиции с Меркель растеряла почти половину своих избирателей. Второй партией страны стали зеленые — в последние месяцы их рейтинг растет, а популярность ХДС-ХСС так же неуклонно падает. Они уже практически сравнялись — 23 процента у зеленых против 26 у правых. Возникла реальная угроза создания после выборов 26 сентября "светофорной коалиции" — красно-желто-зеленого альянса из СДПГ, свободных демократов и экологов, причем с лидерством (а значит, и канцлерством) последних. И тогда ХДС-ХСС окажется в оппозиции, где с правого фланга ее будет поджимать куда более идеологически цельная "Альтернатива для Германии".

Так что в этих условиях для руководства ХДС была бы более чем оправданна ставка на популярного политика, пусть и из "младшей сестры". Тем более что Зедер популярен в Германии в целом — а у тех же зеленых нет сильного кандидата в канцлеры. Обоих сопредседателей зеленых (они еще не определились с тем, кто из них будет выдвинут), Роберта Хабека и Анналену Баербок, хотят видеть канцлером по одиннадцать и десять процентов немцев, а Зедера — целых 36. И тут ХДС-ХСС выдвигает Армина Лашета, которого в кресле главы немецкого правительства видят лишь три процента избирателей. Что же случилось с партией Меркель? Христианские демократы сошли с ума?

Нет, они в самом деле расчитывают на победу — и на формирование новой коалиции (с теми же зелеными) под своим руководством. Безумие? Судя по нынешним тенденциям, да, но страх перед Зедером оказывается сильнее страха поражения на выборах.

Потому что Зедер, в отличие от Лашета, жесткий и сильный лидер, а партийная верхушка (и Меркель, которая уходит, но остается влиятельной фигурой) хочет удобного председателя, пусть и не зиц, но точно не фюрера. К тому же в ХДС считают, что даже победив с Зедером в качестве кандидата в канцлеры, они в итоге могут проиграть и оказаться в оппозиции, потому что собирать новую коалицию под него будет сложнее, чем под мягкого Лашета. Ведь ХСС в целом и Зедер в частности все еще остаются хоть отчасти "христианскими" и правыми — в отличие от стремительно полевевшей при Меркель ХДС. Особенно ярко это проявилось в вопросах миграции — баварцы куда менее склонны принимать приглашенных Меркель "гостей".

Своя позиция у Зедера и по вакцинации — так, он уже заключил контракт на поставку в Баварию "Спутника V". И хотя он стал не первым премьер-министром одной из немецких земель, высказавшимся за закупку российской вакцины, именно на него за это обрушилась пресса. Ну и что, что еще до Зедера премьер-министры трех немецких земель (все с востока) поддержали поставки "Спутника V" — причем двое из них принадлежат к ХДС, — важно пнуть именно самого популярного в стране кандидата в канцлеры. В понедельник в Die Welt вышла просто удивительная по своей примитивности пропагандистская статья "Тот, кто поддается чарам Путина, поступает вопреки немецким интересам", посвященная критике персонально герра Зедера. Там есть весь набор обвинений:

"Будь то оборона, энергетика или миграция — Германия уже много лет ведет себя наивно по отношению к России. Теперь этой традиции последовал и возможный будущий канцлер ФРГ. Большую роль в этом играет вакцина "Спутник V.

"Премьер-министр Баварии Маркус Зедер объявил, что его федеральная земля намерена приобрести 2,5 миллиона доз вакцины. Другие федеральные земли, прежде всего Мекленбург — Передняя Померания, тоже намерены сделать ставку на "Спутник". Под давлением земель министр здравоохранения Йенс Шпан согласился на переговоры с Россией".

"Зедер, его коллега из Мекленбурга Мануэла Швезиг и другие поклонники "Спутника" предстают в образе ответственных политиков, утверждая, что дополнительные дозы вакцины спасут жизни людей. Но на самом деле их действия легкомысленны. Они не только дают ложные обещания гражданам, но и действуют вопреки интересам Германии".

Die Welt называет три причины бесполезности поставок из России — во-первых, в Европе есть свои вакцины, во-вторых, российские все равно поступят слишком поздно. И самое главное, "для Кремля "Спутник V" — это инструмент власти":

"Вакцина призвана сыграть решающую роль в достижении ключевой среднесрочной цели текущей внешней политики России: отделить Германию и ЕС от трансатлантического альянса с США — и привязать их к России в долгосрочной перспективе". <...>

"Трансатлантический раскол, образовавшийся в годы Трампа, не должен снова исчезнуть. Европа, по мнению Кремля, не должна вновь укрепить свои позиции в НАТО, она должна дистанцироваться от США. <...> Европа — таков сигнал Кремля — должна выбрать или Россию, или США".

<...> "Путин и его окружение любят возвращаться в своих заявлениях в прошлое, вплоть до Первой мировой войны. Их главный посыл: в течение сотни лет США делали вид, что освобождают мир, но на самом деле поработили его. Европа должна, наконец, это понять — и начать более тесно сотрудничать с Россией. То, что Россия сейчас расширяет свое военное присутствие на востоке Украины и в то же время предлагает свою спасительную вакцину государствам ЕС, — совпадение?"

Было бы даже интересно посмотреть хоть на одно высказывание российских руководителей, в котором они бы ставили Берлин перед подобным выбором: или мы, или американцы. Максимум, что позволяет себе Россия, так это напоминать Германии о ее собственных, немецких, интересах — мы, собственно говоря, просто хотим иметь дело с самостоятельной, суверенной страной. Но это так, к слову — понятно, что аргументация Die Welt рассчитана на некритическое восприятие и нацелена на дискредитацию Зедера и распространение русофобских настроений:

"Не прошло и года с тех пор, как канцлер ФРГ Ангела Меркель почти напрямую обвинила Кремль в "попытке отравления" критика режима Алексея Навального. Менее двух месяцев назад она раскритиковала приговор Навальному как "далекий от каких-либо норм правового государства". А теперь немецкие политики выступают против ЕС и хотят купить у России вакцину, которая не нужна?"

<...> "Не покупка "Спутника V", а отказ от него стал бы диктующим будущее сигналом немецкой и европейской политики".

Понятно, что Зедер не подходит для проведения такого курса:

"Маркус Зедер, однако, поддается чарам Кремля. Или же он весьма легкомыслен в своем желании использовать российскую вакцину, чтобы ненадолго выделиться на политической арене. Оба варианта неприемлемы для потенциального будущего канцлера ФРГ".

Хотя статья вышла еще до заседания президиума ХДС, отказавшего в поддержке Зедеру, понятно, что она должна была просто подыграть и так уже принятому (и совершенно по другим мотивам) решению, которое может очень дорого обойтись ХДС. Хотя руководство партии думает, что, пожертвовав лишними процентами, которые принес бы ей Зедер, все равно сумеет сохранить власть, первое место ХДС в сентябре вполне может обернуться поражением, если именно этих процентов не хватит для того, чтобы сформировать работающую коалицию и остаться у власти. Или если ей придется вступить в такую коалицию с зелеными и (или) свободными демократами, в которой младшие партнеры будут диктовать повестку и правила.

Кроме всего прочего, установки обеих этих партий откровенно проатлантические и проглобалистские — и, кстати, только вследствие этого антироссийские. Они готовы еще в большей степени ограничивать германский суверенитет, подкрепляя свои призывы фантазиями на тему "русской угрозы".

Как говорит один из лидеров СвДП Александр Ламбсдорф, "берлинская республика слишком часто вертится вокруг самой себя и не понимает, насколько сильно Германия зависит от исправно работающего либерального миропорядка". Граф призывает запретить "Северный поток — 2" и настаивает, что немцам нужно защищаться от путинского курса — внимание! — "направленного против Европы, против нашего постсуверенного мышления".

То есть Россия мешает немцам отказаться от суверенитета? Да ведь что такое постсуверенное мышление? Ну это же самое передовое, что родила западная цивилизация, чему следуют уже все "постмодернистские" страны:

"Которые объединяют определенные черты современного государства на международном уровне для общей пользы и при этом отказываются от части национального суверенитета. <...> Страны — члены ЕС, но также и Канада, Австралия или Япония поняли, что их национальный суверенитет фактически упирается в границы. И то, что основанное на правилах сотрудничество в международном отношении ведет не к потерям, а к увеличению безопасности и благосостояния".

Атлантические глобализаторы все еще уверены в том, что сумеют сохранить надежный контроль над Германией — их ключевым европейским активом. Сентябрьские выборы в бундестаг и новая коалиция в Берлине покажут, насколько немцы и их элиты готовы отстаивать свой суверенитет. Даже такой ограниченный, как сейчас.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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