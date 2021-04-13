ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как военные учатся обезвреживать самодельные взрывные устройства - видео

13.04.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Каждый шаг саперов – выверенный. Инженеров учат, что опасность может ждать у самого порога. В реальной ситуации за дверью может быть не имитационный заряд, а мощный фугас, который бы с легкостью "разнес" целый этаж.

Под ковром спрятана "гирлянда". Это цепь зарядов, которые активируют более мощный, расположенный под полом, заряд. В лампе может быть размещена мина-ловушка, значит включать свет нельзя. Еще один заряд замаскирован под мягкой игрушкой. Именно такой коварный механизм стоил жизни саперу в конфликте в Чечне.

Противоминный центр в поселке Сосны под Минском был создан в 2019 году. Это обучающий комплекс, где проходят подготовку не только военные, но и саперы для всех белорусских силовых структур. Одно из направлений – борьба с самодельными взрывными устройствами. Накапливать опыт помогают стажировки в России, которая имеет печальный, но полезный опыт борьбы с коварными бомбами.

Для защиты саперы оснащены "доспехами". Такое название носит амуниция. Ее вес 66 килограммов. Специальный костюм способен выдержать взрыв и воздействие термобарического боеприпаса.

Большинство мин в современных конфликтах устанавливают в неизвлекаемое положение. Так что обезвреживание зарядов ведется дистанционно.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военные инженеры тренируются противостоять войне с использованием мин и кустарно изготовленных бомб. Смотрите на видео, как ведется подготовка специалистов на...
 
Новости дня
Новости разные
 
какое оружие Россия и Украина смогут противопоставить друг другу на Донбассе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by