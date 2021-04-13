Как военные учатся обезвреживать самодельные взрывные устройства - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Каждый шаг саперов – выверенный. Инженеров учат, что опасность может ждать у самого порога. В реальной ситуации за дверью может быть не имитационный заряд, а мощный фугас, который бы с легкостью "разнес" целый этаж.

Под ковром спрятана "гирлянда". Это цепь зарядов, которые активируют более мощный, расположенный под полом, заряд. В лампе может быть размещена мина-ловушка, значит включать свет нельзя. Еще один заряд замаскирован под мягкой игрушкой. Именно такой коварный механизм стоил жизни саперу в конфликте в Чечне.

Противоминный центр в поселке Сосны под Минском был создан в 2019 году. Это обучающий комплекс, где проходят подготовку не только военные, но и саперы для всех белорусских силовых структур. Одно из направлений – борьба с самодельными взрывными устройствами. Накапливать опыт помогают стажировки в России, которая имеет печальный, но полезный опыт борьбы с коварными бомбами.

Для защиты саперы оснащены "доспехами". Такое название носит амуниция. Ее вес 66 килограммов. Специальный костюм способен выдержать взрыв и воздействие термобарического боеприпаса.

Большинство мин в современных конфликтах устанавливают в неизвлекаемое положение. Так что обезвреживание зарядов ведется дистанционно.

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