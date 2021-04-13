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Играют на нервах: МИД РФ о кораблях США в Черном море

13.04.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр - Sputnik. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что американским военным кораблям нечего делать у берегов России.

Так он прокомментировал появление кораблей ВМС США в акватории Черного моря. И не стал вдаваться при этом в объяснения по поводу "свободы мореплавания".

"Знаю одно, что американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют", – сказал Рябков.

По его словам, американцы таким образом просто испытывают Россию на прочность, "играют на нервах". Впрочем, у оппонентов ничего не получится, заверил Рябков. 

© Sputnik / Нина Падалко
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Напомним, ранее США уведомили Турцию о проходе двух военных кораблей через Босфор в Черное море. Как сообщил РИА Новости источник в МИД Турции, там американские корабли будут находиться с середины апреля до 4-5 мая.

Прокомментировали эту ситуацию и в Пентагоне. Как заявил официальный представитель ведомства Джон Кирби, операции американских военных кораблей в Черное море "носят рутинный характер". А США координируют свои действия с Турцией в рамках конвенции Монтрё.

Напомним, в феврале российские истребители Су-27 перехватили над Черным морем группу военных самолетов Франции, летевших в сторону России, и сопроводили их над акваторией Черного моря.

А что с послом РФ в США?

Прокомментировал Рябков и ситуацию с возвращением посла России в США Анатолия Антонова. Как отмечают в МИД РФ, пока это даже не обсуждается, так как консультации в Москве не закончены

"Вчера у него проходили дополнительные встречи. И дальше они запланированы, в том числе на этой неделе", – сказал Рябков.

Кроме того, в Москве хотят разобраться, какую линию новая администрация США собирается выбирать на российском направлении в складывающихся условиях. 

© Pixabay
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Глава дипломатической миссии Анатолий Антонов был отозван из Вашингтона в Москву для проведения консультаций. Такой шаг был предпринят российской стороной после интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News, где прозвучали резкие высказывания в адрес России и лично президента Владимира Путина.

В свою очередь российский лидер отреагировал на высказывания американского коллеги: напомнил цитату из детской считалки "Кто обзывается, тот сам так называется" и пожелал Байдену здоровья.

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Теги: Минск
 
 
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Появление американских кораблей в Черном море "за тысячи миль от пунктов базирования" в МИД РФ назвали элементом определенной геополитики.
 
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