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Цифра дня. Сколько белорусы забрали со своих банковских счетов

13.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Банки страны испытывают мощный отток валютных ресурсов.

Цифра дня. Сколько белорусы забрали со своих банковских счетов

Вклады и другие депозиты физлиц падают уже 14 месяцев подряд. Вот сколько за это время белорусы изъяли из системы.

1,724 млрд USD

белорусы забрали из банков

Как сообщает сайт Банки24.by, локальный максимум хранения средств на валютных вкладах был достигнут в октябре 2015 года — 7,829 млрд USD. С тех пор по март 2021-го остатки на валютных счетах сократились на 3,342 млрд USD.

 
 
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Банки страны испытывают мощный отток валютных ресурсов.
 
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