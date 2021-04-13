Цифра дня. Сколько белорусы забрали со своих банковских счетов

Источник материала: Салiдарнасць

Банки страны испытывают мощный отток валютных ресурсов.





Вклады и другие депозиты физлиц падают уже 14 месяцев подряд. Вот сколько за это время белорусы изъяли из системы.

1,724 млрд USD белорусы забрали из банков

Как сообщает сайт Банки24.by , локальный максимум хранения средств на валютных вкладах был достигнут в октябре 2015 года — 7,829 млрд USD. С тех пор по март 2021-го остатки на валютных счетах сократились на 3,342 млрд USD.