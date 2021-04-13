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Цифра дня. Сколько белорусы забрали со своих банковских счетов
13.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Банки страны испытывают мощный отток валютных ресурсов.
Вклады и другие депозиты физлиц падают уже 14 месяцев подряд. Вот сколько за это время белорусы изъяли из системы.
1,724 млрд USD
белорусы забрали из банков
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Банки страны испытывают мощный отток валютных ресурсов.
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