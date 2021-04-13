Глава Роскосмоса раскритиковал США из-за слов о Дне космонавтики

Источник материала: Tut.by

Госдеп США в своей русскоязычной группе в Facebook поздравил подписчиков с Днем космонавтики, но не упомянул СССР и Гагарина.



Фото: facebook.com/usaporusski

В посте Госдепа говорится: «Сегодня — Международный день полета человека в космос. В этот день мы отмечаем 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество, которым способствует освоение космического пространства».

В записи не уточняется, что первым человеком в космосе стал Юрий Гагарин, а на иллюстрации изображен американский астронавт с флагом США на рукаве скафандра. Большинство комментариев под постом — об этом. Пользователи в разной форме отмечают, что первым космонавтом в мире стал гражданин СССР, а не США.

Ситуацию оценили, например, в посольстве России в США. На своей странице в Facebook они написали, что «с сожалением отмечают, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса». Глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин также отреагировал на публикацию Госдепа. Свое мнение он написал в Twitter : ««Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут».

Напомним: Юрий Гагарин первым совершил полет в космос 12 апреля 1961 года. США смогли запустить астронавта Алана Шепарда в космос вторыми, в мае 1961 года.