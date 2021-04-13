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Глава Роскосмоса раскритиковал США из-за слов о Дне космонавтики
Источник материала: Tut.by
Госдеп США в своей русскоязычной группе в
В посте Госдепа говорится: «Сегодня — Международный день полета человека в космос. В этот день мы отмечаем 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество, которым способствует освоение космического пространства».
В записи не уточняется, что первым человеком в космосе стал Юрий Гагарин, а на иллюстрации изображен американский астронавт с флагом США на рукаве скафандра. Большинство комментариев под постом — об этом. Пользователи в разной форме отмечают, что первым космонавтом в мире стал гражданин СССР, а не США.
Ситуацию оценили, например, в посольстве России в США. На своей странице в
Напомним: Юрий Гагарин первым совершил полет в космос 12 апреля 1961 года. США смогли запустить астронавта Алана Шепарда в космос вторыми, в мае 1961 года.
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В записи не уточняется, что первым человеком в космосе стал Юрий Гагарин, а на иллюстрации изображен американский астронавт с флагом США на рукаве скафандра.
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