ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава Роскосмоса раскритиковал США из-за слов о Дне космонавтики

13.04.2021 11:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Госдеп США в своей русскоязычной группе в Facebook поздравил подписчиков с Днем космонавтики, но не упомянул СССР и Гагарина. 


Фото: facebook.com/usaporusski

В посте Госдепа говорится: «Сегодня — Международный день полета человека в космос. В этот день мы отмечаем 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество, которым способствует освоение космического пространства».

В записи не уточняется, что первым человеком в космосе стал Юрий Гагарин, а на иллюстрации изображен американский астронавт с флагом США на рукаве скафандра. Большинство комментариев под постом — об этом. Пользователи в разной форме отмечают, что первым космонавтом в мире стал гражданин СССР, а не США.

Ситуацию оценили, например, в посольстве России в США. На своей странице в Facebook они написали, что «с сожалением отмечают, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса». Глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин также отреагировал на публикацию Госдепа. Свое мнение он написал в Twitter: ««Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут».

Напомним: Юрий Гагарин первым совершил полет в космос 12 апреля 1961 года. США смогли запустить астронавта Алана Шепарда в космос вторыми, в мае 1961 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В записи не уточняется, что первым человеком в космосе стал Юрий Гагарин, а на иллюстрации изображен американский астронавт с флагом США на рукаве скафандра.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это моя страна. Почему я не могу здесь жить и работать?». Юная художница о «случайном» задержании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by