День рождения Аллы Пугачевой отметят необычным концертом в центре столицы. Что это будет?

Источник материала: Tut.by

Музыкальное шоу «Алла Трибьют» , посвященное дню рождения Аллы Пугачевой, пройдет 21 апреля во Дворце культуры профсоюзов. В программе — главные хиты Примадонны в исполнении артистов столичного театра «Территория мюзикла». Билеты на трибьют-концерт уже в продаже.



Фрагмент постера фильма «Алла Пугачева. Тот самый концерт»

В этот четверг, 15 апреля, празднует свой день рождения человек-легенда — народная артистка СССР Алла Пугачева, певица, композитор, актриса, режиссер, продюсер. За годы творчества исполнительница стала народным достоянием, генератором скандалов, объектом поклонения, любви и ненависти одновременно.

В чем феномен ее творчества? Не только в фантастической музыкальности и безграничных вокальных возможностях. Она привнесла в закрытую чопорную атмосферу советской эстрады новую степень откровенности. Запела о том, о чем не принято было не только петь, но и говорить. Героини ее песен-монологов — женщины с неустроенной личной жизнью и огромной тягой к настоящему сильному чувству.



Фото предоставлено организаторами

Уже несколько поколений зрителей живут в эпоху Аллы Пугачевой. А поскольку многочисленные пиар-ходы ее биографии иногда затмевают глубину ее творчества, команда «Территории мюзикла» берется снять с ее песен накипь прошедших лет и переосмыслить их с позиции сегодняшнего дня.

Репертуар певицы исполняют заслуженная артистка Беларуси Юлия Шпилевская, лауреаты международных конкурсов Дмитрий Якубович, Дарья Новик, Ольга Росса, Алиса Лапенок, Александр Белкин, артисты Диана Флеер, Эдуард Вайнилович, Ксения Хорошкевич, Артем Пинчук, Никита Геращенко, Кирилл Акуленец, Ангелина Подоляк, Елена Бабук, Алексей Карпец.



Фото предоставлено организаторами

Десять хитов Аллы Пугачевой, которые прозвучат на концерте

«Не отрекаются любя» (1978)

Песня Марка Минкова на стихи Вероники Тушновой. Ее стихами о несчастной любви зачитывались многие женщины Советского Союза, аккуратно переписывая их в тетрадку. Сборники стихов часто вообще не доходили до магазинов: их разворовывали работники типографий. Именно эту песню Алла Пугачева считает главной в своем творчестве.

«Женщина, которая поет» (1979)

«Женщина, которую люблю» — так назвалось стихотворение Кайсына Кулиева, из которого Алла Пугачева решила сделать песню. Она изменила главную строчку на «женщина, которая поет», переписала текст от первого лица, вместе с композитором Леонидом Гариным написала музыку и принесла новую песню на «Мосфильм». Название песни стало названием фильма, который побил все рекорды посещаемости, за первый год проката собрав 55 миллионов зрителей, а Алла Пугачева стала лучшей актрисой года.



Фото предоставлено организаторами

«Миллион алых роз» (1983)

Легенда о любви грузинского художника Нико Пиросмани и французской актрисы Маргариты де Севр благодаря поэту Андрею Вознесенскому и композитору Раймонду Паулсу стала главным хитом восьмидесятых.

«А знаешь, все еще будет» (1983)

Именно эту песню можно считать началом творческой карьеры Кристины Орбакайте. Ее она исполнила вместе с мамой на «Голубом огоньке», посвященном 8 Марта.

«Паромщик» (1985)

Песня была написана Игорем Николаевым специально для Валерия Леонтьева, но очень понравилась Алле Пугачевой. Автор стихов посвятил ее реальному паромщику, инвалиду войны, перевозившему людей на переправе во время войны.



Фото предоставлено организаторами

«Сто друзей» (1986)

Песня, написанная для фестиваля «Цветы и песни Сан-Ремо в Москве», стала очень популярной в Японии. Многие считают ее японской народной песней. Переведена она и на финский, и на другие языки.

«Любовь, похожая на сон» (1994)

Музыку к этой песне композитор Игорь Крутой переписывал 18 раз, чтобы написать хит, достойный Примадонны. Песня не только воспела семейный союз Пугачевой и Киркорова, но и стала одной из самых популярных свадебных песен.

«Мадам Брошкина» (2000)

Смелый образ хабалки-страдалицы вызвал возмущение одних зрителей и жаркий восторг других. А русский язык обогатился еще одним именем нарицательным. Так теперь частенько называют разбитных разведенок. При дефиците современных песен для детей поколения нулевых «Мадам Брошкина» стала одним из главных детских хитов десятилетия.



Фото предоставлено организаторами

«Метель» (2008)

Песня, написанная для саундтрека фильма «Ирония судьбы. Продолжение», оказалась более успешной, чем сам фильм. Проникновенный дуэт матери и дочери и музыку Константина Меладзе помнят все. Но не все знают, что автор текста Джахан Поллыева — спичрайтер всех трех российских президентов.

«Нас бьют, мы летаем» (2014)

Одна из самых ярких песен певицы за последнее время. Многие связывали ее с протестными событиями в России. Однако сама певица утверждает, что это песня о любви, но каждый может трактовать ее по-своему.

Когда: 21 апреля, 19.00

Где: театр «Территория мюзикла» (пр. Независимости, 25)

Сколько: от 15 до 32 рублей Купить билет