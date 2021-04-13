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какое оружие Россия и Украина смогут противопоставить друг другу на Донбассе

13.04.2021 11:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще одна эскалация напряженности в Донбассе породила новые дискуссии о том, что Украина может противопоставить России в случае возможного столкновения между двумя странами. По мнению экспертов, может быть использована техника, которая полностью изменит ситуацию в зоне конфликта. Об этом пишет ИноСМИ.


Фото: wikimedia.org

Некоторое время назад американский журнал The National Interest составил список пяти самых смертоносных видов оружия, находящихся на вооружении российской армии. По мнению экспертов, это зенитно-ракетный комплекс C-400 «Триумф», Су-35C, бронированные машины БМП-3М, танк Т-90 и самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С».

Но что есть у украинской армии? Гордость страны — танк Т-64БМ «Булат». Он представляет собой модернизированную версию советской модели боевой машины.

У Киева также есть ракетная система «Ольха-М», которая, по словам ее создателя, может запускать ракеты на расстояние до 70 км.

В Украине также есть иностранное оружие: американские патрульные катера Island и Mark VI, чешские САУ Dana-М2, а также турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar.

 
 
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По мере обострения конфликта на Донбассе снова начались дискуссии о том, что произойдет в случае военного столкновения двух государств.
 
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