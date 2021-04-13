«Твоя красота неподвластна времени». 52-летняя модель снялась обнаженной и порадовала поклонников

Источник материала: Tut.by

52-летняя датская супермодель Хелена Кристенсен разместила в своем инстаграме кадры с откровенной фотосессии. Модель стала лицом европейской клиники эстетической медицины N’Age, пишет lenta.ru .

Автор съемки — скандинавский фэшн-фотограф Хенрик Булоу, который сотрудничал с Elle, Vogue, i-D.

Публикация набрала больше 50 тысяч лайков. Подписчики забросали Хелену комплиментами в комментариях: «Твоя красота неподвластна времени», «Вау! Ты идеальна», «Горячо!», «Роскошная женщина», «Все еще самая красивая женщина планеты», «Вчера, сегодня и всегда — ты потрясающая, Хелена».

Хелена Кристенсен любит откровенные фотосессии, в которых удается демонстрировать свое подтянутое тело. Модель часто делится с подписчиками горячими кадрами.