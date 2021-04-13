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Британский премьер Джонсон решил сдать в аренду свой загородный дом. Довольно скромный

13.04.2021 11:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовится стать респектабельным арендодателем. Он решил найти временных жильцов для своего загородного коттеджа в графстве Оксфордшир. Дом выглядит довольно заурядно, но обойдется желающему там обосноваться в $5,7 тыс. в месяц.

Джонсон купил здание еще в 2003 году. В настоящее время оно оценивается в $1,65 миллиона. Британский премьер решил расстаться с ним на какое-то время из-за ограничений, выдвигаемых его службой безопасности. По ее правилам глава правительства Соединенного королевства может использовать лишь официальную загородную резиденцию Чекерс в Бакингемшире.

Британский премьер Джонсон решил сдать в аренду свой загородный дом. Довольно скромный
Британский премьер Джонсон решил сдать в аренду свой загородный дом. Довольно скромный
Британский премьер Джонсон решил сдать в аренду свой загородный дом. Довольно скромный

За удовольствие пожить в своем доме Борис Джонсон намерен получать $5,7 тыс. в месяц. В эту плату входит стоимость использования дома площадью 288 кв. м с четырьмя спальнями, участком с бассейном и теннисным кортом, отдельной постройкой с кухней и камином. Минимальный срок арендного контракта — 1 год. Мебель арендаторы должны будут привезти свою.

Британский премьер Джонсон решил сдать в аренду свой загородный дом. Довольно скромный
Британский премьер Джонсон решил сдать в аренду свой загородный дом. Довольно скромный
Британский премьер Джонсон решил сдать в аренду свой загородный дом. Довольно скромный

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовится стать респектабельным арендодателем. Он решил найти временных жильцов для своего загородного коттеджа в...
 
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