Драматичная авария в центре Гродно: можно было бы списать на скорость, но у водителя претензии к шиномонтажу (видео)

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner через чат-бот обратился наш читатель. Он рассказал, что попал в аварию в самом центре Гродно, возле Гродненского областного драматического театра. Автомобиль Audi не вписался в поворот, наехав на бордюрный камень, остался без колеса, получил другие значительные повреждения. Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения.

Драматичная авария в центре Гродно

Видео

С видео и начнем. Его опубликовал информационный портал NewGrodno.by .

«На ул. Давыда Городенского около 13:50 при повороте направо водитель Audi неправильно выбрал скоростной режим и траекторию поворота. Это стало следствием потери управления и заноса автомобиля. В результате ДТП автомобиль получил легкие повреждения в виде отлетевшего бампера и вырванного колеса», — сообщает портал.

Другая версия

Наш читатель, который утверждает, что именно он находился за рулем Audi, рассказал корреспонденту Onliner несколько иную версию произошедшего. Скорость на том перекрестке, по его словам, была не такой большой, а авария могла произойти из-за некачественной работы, выполненной на шиномонтаже.

«Восьмого апреля я приехал на один из шиномонтажей в Гродно, попросил заменить колеса с „зимы“ на „лето“, плюс балансировка, — рассказал собеседник. — После шиномонтажа я поехал домой — это всего 1,5 км. На следующий день, утром, поехал с друзьями в баню (7 км от дома), из них 3 км ехал по гравийке».

Вот мы и подошли к инциденту на перекрестке возле драматического театра. Водитель возвращался домой из бани.

«Входил в поворот примерно на 50 км/ч. Отвалилось колесо, при этом из видимых повреждений было понятно, что колесо открутилось, так как крепление колеса было в порядке, ничего не было отломано, — рассказал наш читатель. — Искал болты на дороге, но нашел только три из пяти. Они были в хорошем состоянии: не надломаны, не погнуты, не обрезаны, что свидетельствует о том, что были плохо зажаты».

ГАИ не вызвали

Удивительно, но после такой аварии в самом центре Гродно на место не вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Наш читатель это объяснил так: «ГАИ не вызывал, так как не осознавал всех последствий, считал, что важнее убрать машину с дороги, так как никого не задел. Нужно было не мешать людям проехать».

Портал Autogrodno.by опубликовал фото с места ДТП, сообщив, что «к водителю подоспела помощь, колесо попытались вернуть на место прямо на проезжей части».





Необходимо отметить, что, поскольку речь идет именно о дорожно-транспортном происшествии (механическое транспортное средство находилось в движении и причинен вред как минимум имуществу физического лица, п. 2.18 ПДД), водитель, обозначив место происшествия, обязан был оставаться на месте ДТП (п. 31.1 Правил) и сообщить о происшествии в милицию и ожидать прибытия сотрудников ГАИ (п. 31.4 ПДД).





Конфликт с шиномонтажом

После эвакуации автомобиля водитель, по его словам, приехал в сервис.

«Там мне выписали заказ-наряд с перечнем необходимых работ», — рассказал он.









Судя по заказ-наряду, ремонт авто с учетом стоимости автозапчастей обошелся бы владельцу почти в 5 тысяч рублей. А мы помним о претензиях водителя к работникам шиномонтажа, не зажавшим, по его подозрениям, болты, которыми крепится колесо.

«Сначала владелец шиномонтажа обещал все возместить, я сам предложил оплатить только запчасти. А после того, как выслал ему смету из сервиса, он просто перестал поднимать трубку», — утверждает собеседник.











Уже после того, как наш читатель вкратце рассказал свою историю, конфликт с шиномонтажом, по его словам, был улажен.

«Владелец все же вышел на связь и привез 2000 рублей. Понятно, что я потрачу больше, но я работаю вахтовым методом, и нет возможности и желания тянуть это все в суде, — говорит водитель. — Надеюсь, что благодаря моей истории кто-то лишний раз самостоятельно проверит надежность крепления колес, обязательно возьмет чек на шиномонтаже, и не случится беды. Мне еще повезло, что дорога была пустая».









Комментарий юриста

В ситуации, когда действительно есть основания полагать, что на СТО недокрутили болты, автовладелец вправе обращаться на станцию с претензией. Ранее подобный случай комментировала юрист Татьяна Ревинская.

«Если ремонт колес был осуществлен на СТО, а спустя некоторое время по пути следования колесо оторвалось и повредило другой автомобиль, то водитель вправе обратиться с претензией к СТО. Между автовладельцем и станцией техобслуживания может возникнуть спор по поводу наличия дефектов или причины их возникновения (например, СТО утверждает, что дефект возник из-за того, что после получения автомобиля транспортное средство неправильно эксплуатировалось). В таком случае СТО должна провести экспертизу качества выполненных работ (в соответствии с Законом „О защите прав потребителей“), по результатам чего принять решение о возмещении ущерба либо об отказе. При неразрешении ситуации автовладелец может обратиться в суд, при этом следует обратить внимание, что если вина автосервиса не будет установлена, то расходы по проведению экспертизы (других издержек) придется нести хозяину авто», — отметила Татьяна Ревинская.

С одной стороны, каждому водителю будет не лишним самому проверить, как затянуты колеса на его авто. С другой стороны, если он обращается на СТО за определенной услугой, если платит за эту услугу деньги, то он вправе ожидать, что все работы будут выполнены качественно.

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