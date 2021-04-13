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Украина предлагает США разместить у себя ракетные комплексы Patriot

13.04.2021 11:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Соединенным Штатам следует разместить свои зенитно-ракетные комплексы Patriot в Украине. Об этом он сказал в комментарии журналу Time.

"Украина держит линию обороны против России не только ради себя, но и ради Запада", - отметил глава ОП, которого цитирует "Европейская правда".

"А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие - в Польше. Они должны быть здесь", - сказал Ермак.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что если США видят Украину в НАТО, то должны посодействовать ее будущему членству "не только на словах".

Зеленский отметил, что США являются хорошим другом Украины, но президенту Джо Байдену "стоит делать больше" для сдерживания России и завершения конфликта.

По его словам, это могла бы быть большая поддержка оружием, финансированием на оборону и прежде всего поддержка для получения членства в НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила все большую обеспокоенность США недавней эскалацией со стороны России на Донбассе и у границ Украины. По ее словам, Россия сейчас держит больше войск у украинских границ, чем за все время с 2014 года.

 
 
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Соединенным Штатам следует разместить свои зенитно-ракетные комплексы Patriot в Украине. Об этом он сказал в...
 
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