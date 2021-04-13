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G7 требует от России прекратить провокации у границ Украины

13.04.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министры иностранных дел стран "Cемёрки", а также представитель Евросоюза выразили обеспокоенность наращиванием концентрации войск России у границ с Украиной и в Крыму и призвали Москву остановить их.

"Эти масштабные передвижения войск без предварительного уведомления представляют собой угрожающие и дестабилизирующие действия", - говорится в совместном заявлении G7, передает Свобода

Министры призвали Россию немедленно снизить напряжённость в соответствии с её международными обязательствами, а также соблюдать принципы ОБСЕ о прозрачности передвижения военных.


О передвижении российских войск сообщалось ещё в марте. Перемещение военных наблюдается в Ростовской и Воронежской областях, а также в аннексированном Россией Крыму.

По оценкам CIT, концентрация российских войск у границы с Украиной — максимальная с 2015 года. 12 апреля пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Россия разместила у границы с Украиной и в Крыму более 80 тысяч военных.

Ранее руководство непризнанной "ДНР" заявляло, что у границ пророссийских сепаратистов Киев с начала года сконцентрировал сотни единиц тяжёлого вооружения.

В Кремле заявляют, что перемещение российских войск по своей территории не должно никого волновать, одновременно угрожают Украине "последствиями" в случае гипотетического наступления на позиции сепаратистов в Донбассе.

Если Киев начнет боевые действия в Донбассе, это станет "началом конца Украины", заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
 
 
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Министры иностранных дел стран "Cемёрки", а также представитель Евросоюза выразили обеспокоенность наращиванием концентрации войск России у границ с Украиной и в...
 
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