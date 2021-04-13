G7 требует от России прекратить провокации у границ Украины

Свобода . "Эти масштабные передвижения войск без предварительного уведомления представляют собой угрожающие и дестабилизирующие действия", - говорится в совместном заявлении G7, передает





Министры призвали Россию немедленно снизить напряжённость в соответствии с её международными обязательствами, а также соблюдать принципы ОБСЕ о прозрачности передвижения военных.









О передвижении российских войск сообщалось ещё в марте. Перемещение военных наблюдается в Ростовской и Воронежской областях, а также в аннексированном Россией Крыму.





По оценкам CIT, концентрация российских войск у границы с Украиной — максимальная с 2015 года. 12 апреля пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Россия разместила у границы с Украиной и в Крыму более 80 тысяч военных.





Ранее руководство непризнанной "ДНР" заявляло, что у границ пророссийских сепаратистов Киев с начала года сконцентрировал сотни единиц тяжёлого вооружения.





В Кремле заявляют, что перемещение российских войск по своей территории не должно никого волновать, одновременно угрожают Украине "последствиями" в случае гипотетического наступления на позиции сепаратистов в Донбассе.





Если Киев начнет боевые действия в Донбассе, это станет "началом конца Украины", заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.