Брестчанина будут судить за оскорбление экс-начальника ГУБОПиК









Прокуратура города Бреста направила в суд уголовное дело по обвинению 28-летнего местного жителя в "публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей".





Из материалов дела следует, что обвиняемый 23 сентября 2020 года со своего мобильного телефона в одном из Telegram-чатов разместил в адрес бывшего руководителя ГУБОПиК МВД Беларуси сообщения «с использованием ненормативной лексики, которые противоречили общечеловеческой морали и установленным правилам общения между людьми».





В служба информации прокуратуры Брестской области сообщили, что молодой человек признал вину и раскаялся в своем поступке. Он объяснил, что «не справился с эмоциями под влиянием деструктивных каналов информации в социальных сетях и мессенджерах».





После изучения материалов дела в прокуратуре города пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном исследовании обстоятельств "преступления", согласились с квалификацией действий по статье 369 Уголовного кодекса РБ.





По этой статье предусмотрено наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет.







