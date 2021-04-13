ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В ПАСЕ подготовят еще один доклад по ситуации в Беларуси

13.04.2021 11:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подготовят еще один доклад по ситуации в Беларуси, сообщили БелаПАН в пресс-службе Совета Европы.

В ПАСЕ подготовят еще один доклад по ситуации в Беларуси
Фото с сайта RT

Бюро ПАСЕ уполномочило депутата Киммо Кильюнена (Финляндия) совершить ознакомительный визит в Беларусь до конца 2021 года в рамках подготовки его доклада «О призыве к инклюзивному национальному политическому процессу в Беларуси».

«Однако на данный момент ни визит, ни видеоконференция не предвидятся в ближайшие несколько недель», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, на весенней сессии ПАСЕ, которая пройдет 19—22 апреля в Страсбурге, будут обсуждаться два доклада по Беларуси и подготовленные на их основе резолюции — «Нарушения прав человека в Беларуси требуют международного расследования» (автор французский депутат Александра Луи) и «Срочная необходимость избирательной реформы в Беларуси» (автор британский депутат лорд Дэвид Бленкатра).

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подготовят еще один доклад по ситуации в Беларуси, сообщили БелаПАН в пресс-службе Совета Европы.
 
Новости дня
Новости разные
 
G7 требует от России прекратить провокации у границ Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by