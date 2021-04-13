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Изменение законодательства в сфере туризма в Беларуси

13.04.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Министерство спорта и туризма Беларуси совместно с общественными организациями работает над совершенствованием законодательства в сфере туризма. Учитывая, что Закон "О туризме" был принят в 1999 году, а ситуация с тех пор кардинально изменилась, предлагается принять новый закон.

В проекте особое внимание уделено защите прав и законных интересов туристов.

Также предлагается ввести определение, кто является туроператором, а кто турагентом, разграничить их ответственность перед клиентами.

Изменения могут затронуть и работу экскурсоводов, гидов-переводчиков. Новшества нацелены на то, чтобы защитить рынок от недобросовестной конкуренции со стороны неаттестованных специалистов.

Разработчики считают, что новый Закона ”О туризме“ позволит вытеснить с рынка недобросовестных игроков, а также укрепить правовую защиту граждан.

Участники пресс-конференции:

  • директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Ирина ВОРОНОВИЧ;
  • председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп ГУЛЫЙ;
  • председатель правления Республиканской ассоциации туристических агентств Елена КУДЛАКОВА;
  • юрисконсульт общественного объединения "Региональное общество защиты потребителей" Наталья ГУРНЕВИЧ;
  • туристка Наталья РАДЧЕНКО.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в среду, 14 апреля, в 15:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com,

тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp). 

Павел Антонов

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
 
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В среду, 14 апреля, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет онлайн-пресс-конференция, посвященная обсуждению предложений по изменению...
 
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