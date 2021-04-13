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Неожиданно! Бузова отказалась возвращаться на "Дом-2"

13.04.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

"Поющая ведущая" Ольга Бузова шокировала поклонников: звезда передумала возвращаться на телестройку "Дома-2".

Скандальный проект прекратил свое существование в конце 2020-го года. Хейтеры "Дома-2" пришли в настоящий восторг, но их радость была преждевременной. Недавно стало известно, что реалити решили перезапустить, но не на ТНТ, а на канале "Ю". Состав ведущих должен был остаться прежним, но неожиданно все изменилось.

Бузова передумала возвращаться на "Дом-2": "поющая ведущая" наотрез отказалась вести проект на другом канале.

По словам источников издания Star Hit, Бузова – прямая ассоциация с "Домом-2" на ТНТ и только тут она может продолжать работать в шоу.

Ходили слухи, что Бузовой заплатили компенсацию "за верность" телеканалу, но, источники настаивают, что речи о деньгах не было и звезде пообещали собственное шоу.

Интересно, что коллега Бузовой - Ксения Бородина уже посетила съемочную площадку и ждет возвращения на экраны. Возможно, Бузова также не захотела вернуться в "Дом-2" из-за того, что Бородина приворожила экс-бойфренда подруги.

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Культовая телестройка вернется на экраны, но уже без своей бессменной ведущей: звезда больше не хочет сниматься в телешоу.
 
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