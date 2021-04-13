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В Крым перебросили десантников Псковской дивизии

13.04.2021 11:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Крым перебросили десантников Псковской дивизии
Иллюстративное фото
Военнослужащих Псковской дивизии Воздушно-десантных войск РФ начали перебрасывать в аннексированный Крым, пишет Радио Свобода со ссылкой на российскую исследовательскую группу Conflict Intelligence Team (CIT).

Сообщения о переброске десантников поступают на фоне увеличения российского военного присутствия у границ с Украиной.

Вечером 10 апреля на YouTube появилось видео эшелона с военной техникой, который ночью проходит через станцию Нижнегорская к северо-востоку от Симферополя. Техника на платформах характерна для десантных частей.

7 апреля в TikTok было опубликовано видео с такой же техникой на платформах. В комментариях говорится, что оно снято в Пскове. CIT удалось подтвердить геолокацию.

«Сравнив порядок гусеничной техники на двух видео, мы пришли к выводу, что в Пскове был снят тот же эшелон, что и в Крыму — но еще до того, как к нему прицепили пассажирские вагоны и платформы с грузовиками. В Пскове и окрестностях базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия — ранее мы писали о переброске ее техники в Крым, а с тех пор мы и другие исследователи неоднократно фиксировали составы, следовавшие из Пскова в Симферополь», — отмечают эксперты.


Количество поездов с техникой дивизии позволяет предположить, что в Крым перебрасывают значительную часть техники и личного состава дивизии. Однако это первый случай, когда ее присутствие было замечено к северу от Симферополя.

8 апреля группа Conflict Intelligence Team проанализировала публикации в социальных сетях и пришла к выводу, что российские войска сконцентрировались в полевом лагере в Воронежской области, примерно в 250 км от границы. В 2014-2015 годах лагеря российских военных располагались намного ближе к границе.

Местные жители писали, что военные расположились «в поле рядом с жилыми домами». Также есть свидетельства о дислокации российских военных в районе города Острогоск Воронежской области (около 150 км от границы с Украиной).

Россия в последние дни, утверждая, что переброска ее войск не несет никому угрозы, одновременно угрожает Украине «последствиями» в случае гипотетического наступления на позиции сепаратистов в Донбассе. Если Киев начнет боевые действия в Донбассе, это станет «началом конца Украины», заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак (курирует постсоветское пространство).

По его словам, Россия будет вынуждена стать «на защиту своих граждан» в зависимости от масштаба конфликта. В неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей уже несколько сотен тысяч человек получили российские паспорта (Украина российского гражданства этих лиц не признает).

Журналисты-исследователи установили, что в 2014 году по меньшей мере несколько военнослужащих 76-й дивизии погибли в боях против украинских военных в Донбассе. Российские власти или отрицали их гибель, или заявляли, что они погибли, уволившись из армии или «уйдя в отпуск».
 
 
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