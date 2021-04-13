Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Радио Свобода

«Сравнив порядок гусеничной техники на двух видео, мы пришли к выводу, что в Пскове был снят тот же эшелон, что и в Крыму — но еще до того, как к нему прицепили пассажирские вагоны и платформы с грузовиками. В Пскове и окрестностях базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия — ранее мы писали о переброске ее техники в Крым, а с тех пор мы и другие исследователи неоднократно фиксировали составы, следовавшие из Пскова в Симферополь», — отмечают эксперты.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Крым перебросили десантников Псковской дивизии Тревожные сообщения поступают на фоне увеличения российского военного присутствия у границ с Украиной.

Сообщения о переброске десантников поступают на фоне увеличения российского военного присутствия у границ с Украиной.Вечером 10 апреля на YouTube появилось видео эшелона с военной техникой, который ночью проходит через станцию Нижнегорская к северо-востоку от Симферополя. Техника на платформах характерна для десантных частей.7 апреля в TikTok было опубликовано видео с такой же техникой на платформах. В комментариях говорится, что оно снято в Пскове. CIT удалось подтвердить геолокацию.Количество поездов с техникой дивизии позволяет предположить, что в Крым перебрасывают значительную часть техники и личного состава дивизии. Однако это первый случай, когда ее присутствие было замечено к северу от Симферополя.8 апреля группа Conflict Intelligence Team проанализировала публикации в социальных сетях и пришла к выводу, что российские войска сконцентрировались в полевом лагере в Воронежской области, примерно в 250 км от границы. В 2014-2015 годах лагеря российских военных располагались намного ближе к границе.Местные жители писали, что военные расположились «в поле рядом с жилыми домами». Также есть свидетельства о дислокации российских военных в районе города Острогоск Воронежской области (около 150 км от границы с Украиной).Россия в последние дни, утверждая, что переброска ее войск не несет никому угрозы, одновременно угрожает Украине «последствиями» в случае гипотетического наступления на позиции сепаратистов в Донбассе. Если Киев начнет боевые действия в Донбассе, это станет «началом конца Украины», заявил заместитель главы администрации президента РФ(курирует постсоветское пространство).По его словам, Россия будет вынуждена стать «на защиту своих граждан» в зависимости от масштаба конфликта. В неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей уже несколько сотен тысяч человек получили российские паспорта (Украина российского гражданства этих лиц не признает).Журналисты-исследователи установили, что в 2014 году по меньшей мере несколько военнослужащих 76-й дивизии погибли в боях против украинских военных в Донбассе. Российские власти или отрицали их гибель, или заявляли, что они погибли, уволившись из армии или «уйдя в отпуск».