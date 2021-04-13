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Белорусский рубль утром 13 апреля девальвируется к евро, доллару и российскому рублю

13.04.2021 11:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусский рубль утром 13 апреля девальвируется к евро, доллару и российскому рублю
Иллюстративное фото
На открытии торгов во вторник 13 апреля все валюты дорожают к белорусскому рублю, но делают это весьма незначительно.

Стоимость корзины валют выросла всего на 0,06% после резкого снижения за два дня на 0,99%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:18:

Курс доллара подрос лишь на 0,0004 BYN до 2,6435 BYN/USD.

Доллар дорожает второй день, но суммарное укрепление за это время составило всего 0,0024 BYN.

Курс евро вырос на 0,0040 BYN до 3,1470 BYN/EUR.

Евро за предыдущие три дня снижения потерял 0,0254 BYN.


Курс российского рубля поднялся на 0,0032 BYN до 3,4127 BYN/100 RUB и покинул минимум за 111 дней, на который рухнул после двух дней снижения на общую сумму 0,0440 BYN.

Московская биржа


Доллар к 10 утра подешевел к российскому рублю на 14 копеек до 77,51 российских рублей.

Стоимость евро снизилась на 19 копеек до 92,08 российских рублей.

Новости о том, что возможны переговоры между Путиным и Зеленским немного успокоили иностранных инвесторов, которые активно выводили капиталы с российского рынка.

Но на российский рубль давит снижение поступления валюты от экспорта нефти сразу на 15 миллиардов долларов в сравнение с первым кварталом прошлого года. В этом году Россия получила за три первые месяца года 45 млрд. долларов, против 60 млрд. годом ранее.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость корзины валют выросла на 0,06% после резкого снижения за два дня на 0,99%.
 
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