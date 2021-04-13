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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский рубль утром 13 апреля девальвируется к евро, доллару и российскому рублю Стоимость корзины валют выросла на 0,06% после резкого снижения за два дня на 0,99%.

Стоимость корзины валют выросла всего на 0,06% после резкого снижения за два дня на 0,99%.По даннымпо состоянию на 10:18:Курс доллара подрос лишь на 0,0004 BYN до 2,6435 BYN/USD.Доллар дорожает второй день, но суммарное укрепление за это время составило всего 0,0024 BYN.Курс евро вырос на 0,0040 BYN до 3,1470 BYN/EUR.Евро за предыдущие три дня снижения потерял 0,0254 BYN.Курс российского рубля поднялся на 0,0032 BYN до 3,4127 BYN/100 RUB и покинул минимум за 111 дней, на который рухнул после двух дней снижения на общую сумму 0,0440 BYN.Доллар к 10 утра подешевел к российскому рублю на 14 копеек до 77,51 российских рублей.Стоимость евро снизилась на 19 копеек до 92,08 российских рублей.Новости о том, что возможны переговоры между Путиным и Зеленским немного успокоили иностранных инвесторов, которые активно выводили капиталы с российского рынка.Но на российский рубль давит снижение поступления валюты от экспорта нефти сразу на 15 миллиардов долларов в сравнение с первым кварталом прошлого года. В этом году Россия получила за три первые месяца года 45 млрд. долларов, против 60 млрд. годом ранее.