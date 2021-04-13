Toyota анонсировала электрический «паркетник» совместной разработки с Subaru

Источник материала: Tut.by

На следующей неделе в Шанхае начнет работу крупнейший международный автосалон, одной из главных премьер которого обещает стать концепт-кар, проливающий свет на внешность будущего электрического кроссовера Toyota.





Делиться подробностями Toyota пока не спешит — неизвестно даже имя шоу-кара: в компании ограничились лишь публикацией одного-единственного тизера с изображением фрагмента передка машины, сопроводив его коротким роликом. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что концепт предварит выход серийного кроссовера, который станет первой моделью Toyota на модульной электрической платформе e-TNGA .

В разработке новой архитектуры принимали участие и инженеры Subaru, в модельном ряду которой также появится аналогичный «паркетник» на электротяге. По габаритам грядущая новинка будет сопоставима с RAV4, а ее производство наладят на отдельном заводе Toyota в Японии. В дальнейшем на основе e-TNGA будут созданы субкомпактный кроссовер, седан, большой SUV и минивэн.