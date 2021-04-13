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Toyota анонсировала электрический «паркетник» совместной разработки с Subaru
Источник материала: Tut.by
На следующей неделе в Шанхае начнет работу крупнейший международный автосалон, одной из главных премьер которого обещает стать концепт-кар, проливающий свет на внешность будущего электрического кроссовера Toyota.
Делиться подробностями Toyota пока не спешит — неизвестно даже имя шоу-кара: в компании ограничились лишь публикацией одного-единственного тизера с изображением фрагмента передка машины, сопроводив его коротким роликом. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что концепт предварит выход серийного кроссовера, который станет первой моделью Toyota на модульной электрической платформе
В разработке новой архитектуры принимали участие и инженеры Subaru, в модельном ряду которой также появится аналогичный
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На следующей неделе в Шанхае начнет работу крупнейший международный автосалон, одной из главных премьер которого обещает стать концепт-кар, проливающий свет на...
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