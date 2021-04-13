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Алексанра Федуту похитил КГБ?

13.04.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политолог Дмитрий Болкунец не исключает, что политтехнолог, доктор гуманитарных наук и первый пресс-секретарь Лукашенко Александр Федута мог быть похищен беларуским КГБ.

Алексанра Федуту похитил КГБ?

Вот что он об этом пишет:

"28 марта я планировал записать в Москве интервью с Александром Федутой, но после возбуждения 26 марта в отношении меня уголовного дела вынужден был в спешном порядке все отменить.

После отъезда из России узнал, что КГБ Беларуси отравил за мной в Москву группу захвата и планировал мое задержание.

11 апреля в Москве пропал Александр Федута. Поиски по больницам пока не дали результата. О его местонахождении ничего неизвестно, а телефоны недоступны. В полицию подано заявление об исчезновении. 

Усилились подозрения, что его похитили белорусские спецслужбы... 

При этом история с исчезновением первого пресс-секретаря Лукашенко продолжает обрастать подробностями. В частности, получила некоторое развитие версия возможного похищения:

1. Федута был в Москве с февраля, а не с конца марта, как считалось ранее. При этом неизвестно, когда он собирался вернуться домой.

2. У него были при себе два мобильных телефона. Оба отключены.

3. Знакомые Федуты в Москве искали его на протяжении всего 12 апреля в больницах и моргах, но пока найти не смогли - поиски продолжаются.

4. Возможным мотивом Лукашенко называют попытки Федуты консультировать в Москве противников главы Беларуси. При этом все ещё неизвестно, с кем он работал в России.
 
 
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Политолог Дмитрий Болкунец не исключает, что политтехнолог, доктор гуманитарных наук и первый пресс-секретарь Лукашенко Александр Федута мог быть похищен...
 
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