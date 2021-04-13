﻿ У мусульман наступил священный месяц рамадан. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У мусульман наступил священный месяц рамадан

13.04.2021 12:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Священный месяц рамадан (рамазан) наступил в понедельник с заходом солнца у мусульман.

Это период поста и молитвы, когда приверженцы ислама добрыми делами и воздержанием будут испрашивать у Всевышнего прощения грехов. Рамадан продолжается 30 дней и каждый год начинается в разное время, которое вычисляется по лунному календарю.

Пост месяца рамадан является одним из пяти столпов ислама, в течение этого времени мусульмане должны в дневное время отказываться от приема пищи, питья, курения и интимной близости. При этом от поста освобождаются дети, беременные и кормящие женщины, больные, престарелые люди, а также путники. 

Тому, кто пропустит пост по уважительной причине, согласно канонам ислама, следует держать пост в любой удобный для него день до наступления следующего священного месяца.

Завершится рамадан 13 мая праздником Ураза-байрам, или, по-арабски, Ид аль-Фитр.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Священный месяц рамадан (рамазан) наступил в понедельник с заходом солнца у мусульман.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Крым перебросили десантников Псковской дивизии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by