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Политолог: Наступила завершающая стадия в "эволюции" белорусского авторитаризма

13.04.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доктор политологии Павел Усов - о тактике "выжженной земли"



"Тактика выжженной земли будет набирать обороты. Полагаю, что к лету, режим постарается задавить и заткнуть все, что думает, говорит, двигается и формально (символически) представляет политическую альтернативу, - пишет Павел Усов в своем телеграме.

Оппозиция хоть и раздражала, но была важна для манипуляций и игр с обществом и Западом. Сейчас в играх нет никакого смысла – они опасны. Сейчас даже само свободомыслие, не то, что выражение альтернативных мыслей, опасно. Как и существование пространства для другой Свободы. 

Только страх и ничего больше. Нет места для попутчиков, только полная мобилизация и служение «государству».

Думаю, власти окончательно зачистят все информационное и политическое пространство, войдя, тем самым, в тотальную войну обществу. «Кто не с нами, тот против нас». Кто не участвует в терроре, тот будет террором уничтожен. СМИ, партии, индивидуальная активность.

Вопрос не в том, решится ли Лукашенко пойти на реализацию тоталитарных методов управления, – у него не осталось выбора. Вопрос в том, как долго он будет в состоянии реализовывать такую политику. 

Наступила завершающая стадия в «эволюции» белорусского авторитаризма".
 
 
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Доктор политологии Павел Усов - о тактике "выжженной земли"
 
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