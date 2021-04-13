В Борисовском районе трактор насмерть сбил мужчину

Источник материала: Tut.by

В Борисовском районе мужчина погиб под колесами трактора, сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

Происшествие случилось вечером 7 апреля. Установлено, что 46-летний житель Борисовского района, управляя трактором МТЗ с полуприцепом, наехал на 42-летнего мужчину. От полученных травм последний умер на месте происшествия.

— По предварительной информации, накануне мужчины употребили спиртное и поехали на тракторе по проселочной дороге. Вблизи деревни Лавница водитель высадил пассажира и, двигаясь задним ходом, совершил на него наезд, — рассказали в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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