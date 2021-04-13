Минлесхоз объяснил, почему доски в Беларуси подорожали в два раза

Источник материала: Tut.by

Министерство лесного хозяйства объяснило причину двукратного роста стоимости на пиломатериалы внутри страны: на цены повлиял повышенный спрос на древесину в мире. Также сообщается, что ведомство «прорабатывает с иными заинтересованными органами возможные механизмы первостепенного удовлетворения спроса внутреннего рынка».





Главный вопрос этого строительного сезона — почему по сравнению с прошлым годом стоимость пиломатериалов на внутреннем рынке увеличилась практически в два раза? Его мы направили в Министерство лесного хозяйства, и вот что нам ответили.

В письме за подписью пресс-секретаря Минлесхоза Анастасии Докучаевой говорится, что стоимость пиломатериалов напрямую зависит от стоимости сырья.

В ответе ведомства поясняется, что США стали основным драйвером роста цены на пиломатериалы в мире: там «стоимость за последний год также выросла более чем в два раза, при этом страна ввиду нехватки собственных ресурсов импортирует огромные объемы пилопродукции со всего мира».

Экономика здесь проста: при одинаковом уровне предложения на рынке повышение спроса на пилопродукцию неизбежно ведет и к увеличению ее стоимости. Эти процессы характерны для всех стран без исключения. К примеру, аналогичную ситуацию можно сегодня наблюдать и у наших ближайших соседей — Польши, Литвы, где стоимость пилопродукции в валютном эквиваленте выросла в два и более раза.

Спрос на пиломатериалы увеличивает спрос и на сырье, из которого они производятся, — круглые лесоматериалы. Повышается в том числе и их стоимость. При этом Минлесхоз отмечает, что весь «кругляк» перерабатывается сегодня внутри страны, ни один кубометр круглого леса не идет на экспорт.

Лесохозяйственные учреждения «достают» из леса максимально возможный ресурс, соблюдая при этом принцип неистощительности лесопользования. «Объемы рубок определяются, исходя из рационального подхода и в соответствии с лесоустроительными проектами. При этом все, что заготавливается, выставляется на реализацию», — говорится в ответе Минлесхоза.

Реализация практически всех круглых лесоматериалов (за исключением древесины, полученной в результате ветровалов, буреломов, усыхания насаждений) осуществляется через торги на Белорусской универсальной товарной бирже. Таким образом, цена формируется максимально прозрачно, а все игроки на рынке при этом имеют абсолютно равный доступ к сырью.

«Мы сегодня не монополисты в этой сфере и приобретаем сырье в равных условиях со всеми. Деревообрабатывающие цеха лесхозов сегодня, как и иные игроки, приобретают сырье посредством торгов на Белорусской универсальной товарной бирже», — сообщает Минлесхоз.

При этом незначительная часть сырья (до 10%) поступает в лесхозы из так называемых фондов облисполкомов, минуя торги, что, в свою очередь, позволяет нашим лесохозяйственным учреждениям выполнять свою социальную функцию: обеспечивать нуждающихся людей пиломатериалами по более доступным ценам.

В письме также объясняются причины, почему лесхозы ограничили реализацию пиломатериалов физлицам: «Практика показывает недобросовестность отдельных граждан: под видом физических лиц они пытаются приобрести продукцию, а затем перепродать ее юридическим лицам или вовсе экспортировать».

Поэтому лесхозами было принято решение: ограничить реализацию пиломатериалов (до 5 кубометров в одни руки по стоимости, не привязанной к биржевым котировкам, то есть ниже рыночной). В случае необходимости приобретения большего объема, гражданин должен предъявить документы, подтверждающие тот факт, что он нуждается в улучшении жилищных условий.

Ведомство акцентировало внимание на том, что перед лесхозами сегодня не стоит задача экспортировать лесопродукцию. Но с учетом приобретаемого на равных условиях сырья они также не могут себе позволить работать в убыток. Поэтому объем пилопродукции, реализуемый по «льготным ценам», ограничен.

Иные объемы пилопродукции сегодня тоже реализуются на общей торговой сессии на Белорусской универсальной товарной бирже.

Сейчас Минлесхоз прорабатывает с иными заинтересованными органами возможные механизмы первостепенного удовлетворения спроса внутреннего рынка.

В ведомстве отмечают, что доля производства лесхозами пилопродукции в общем объеме производства по стране составляет около 20%. Таким образом, этот вопрос невозможно решить без участия частного сектора. А именно он сегодня в основном поставляет продукцию на экспорт.