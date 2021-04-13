Точка входа в крупный регион: Дзермант об интересах Лукашенко в Азербайджане

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Точка входа в крупный регион: Дзермант об интересе Лукашенко к Азербайджану

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибывает сАзербайджан, в ходе переговоров с президентом страны Ильхамом Алиевым будут обсуждаться стратегические вопросы двустороннего сотрудничества. Чем важен для Беларуси Азербайджан, и какой новый импульс могут приобрести традиционные экономические связи двух стран?

Белорусско-азербайджанское сотрудничество имеет давние традиции, отмечает собеседник Sputnik. Не раз мы друг другу серьезно помогали в разных сегментах экономики, для Беларуси была важна нефтянка, для Азербайджана какие-то новые виды, например, вооружений, но только этим сотрудничество не исчерпывается.

"Экономики двух стран в определенной степени взаимодополняемы, но вопрос всегда стоял в логистике, взаимной доставке товаров. Но сейчас, после урегулирования карабахского кризиса, мне кажется, этот транспортный узел начнет развиваться, думаю, что с этим и связан визит белорусского президента , мы видим, что Азербайджан и Карабах получат некий импульс к развитию. Это необходимость восстановления самой территории, необходимость культивирования земель, поэтому белорусская техника здесь понадобится, возможно, какие-то строительные технологии", ― рассуждает Дзермант.

Для Беларуси Азербайджан ― это точка входа в крупный регион, "у нас отношения и Турцией, и с Ираном неплохие, это по сути коридор "север ― юг", и мы в этом должны участвовать и как член ЕАЭС, и как национальное государство", полагает эксперт.

"Несмотря на то, что товарооборот просел в основном из-за сокращения поставки нефтяного сырья, но мы можем нарастить это на других направлениях, на том, что Беларусь может предложить в машиностроении, в оборонной сфере, в цифровых технологиях. Думаю, сейчас все это в Азербайджане после завершения горячей фазы в Карабахе будет востребовано, и визит Александра Лукашенко в этом плане не случаен", ― резюмирует Дзермант.

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