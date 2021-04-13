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Умер артист Верник

13.04.2021 12:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Умер артист Верник
Фото из социальных сетей
Народный артист России Эмиль Верник скончался сегодня от остановки сердца.

Об этом сообщил его сын Игорь. Главному режиссеру литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доценту Школы-студии МХАТ было 96 лет.

Эмиль Верник родился 4 сентября 1924 года в Одессе. Стал одним из создателей “золотого фонда” отечественного радиовещания. В его радиопостановках участвовали лучшие актеры. Такие как Олег Ефремов, Михаил Ульянов, Андрей Миронов и многие другие. Всего в его активе более двухсот великолепных радиоспектаклей.

Игорь Верник рассказал, что отец до последнего был бодр и подвижен. 10 дней назад даже сам сел за руль. Правда покатал сына только по поселку. Единственное, на что жаловался Верник-старший - это проблемы с сердцем.
 
 
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Эмиль Верник стал одним из создателей “золотого фонда” отечественного радиовещания.
 
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