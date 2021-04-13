«Выхватил у милиционера травматический пистолет». Задержанного во время марша в Дрозды, обвиняют… в ограблении

Источник материала: UDF



Марш 13 сентября. Фото: nn.by

«Отец голосовал за Тихановскую. Он хотел, чтобы что-то изменилось в стране. Сколько я его знаю, отцу всегда не очень нравилось происходящее в Беларуси. Тут появился луч надежды — и он как ответственный гражданин своей страны принимал участие в событиях как мог», — рассказывает Руслан, сын Владимира Жихаря.

«Я его не отговаривал, наоборот. Нас эти события даже как-то сплотили. Мы даже начали тесно общаться с отцом, как никогда раньше», — рассказал Руслан.





Владимир Жихар на Марше героев 13 сентября

«На улице Тихой агрессивная толпа оказала сопротивление сотрудникам милиции, которые охраняли общественный порядок. У нападавших в арсенале были резиновые палки и водопроводные трубы. Протестующие забросали милиционеров камнями и бутылками. Телесные повреждения различной степени тяжести причинены четверым сотрудникам ОМОН, поврежден служебный транспорт. Неизвестный схватил милиционера за куртку, повалил на землю и выхватил бесствольный травматический пистолет «Оса», — сообщала милиция.

«У нас есть видео, где видно, как отца задерживали. Мы предоставим его, — говорит сын Владимира Жихаря. — Ситуация, судя по тому видео, такая: сначала возле машины отца били несколько человек в масках, потом тащили в бус. Но люди подбежали, начали отбивать — силовики испугались и бросали отца. Он по инерции схватил за куртку одного из силовиков — но тот был в штатском и в маске, не было никаких пометок, что это милиционер.

«Сначала ему дали 8 суток. Ему нормально так досталось — он, кажется был даже в больнице или в лазарете. Но потом нам позвонил дежурный адвокат и сказал: вы его не ждите, возбудили уголовное дело», — говорит Руслан.

«Это было очень давно, более 10 лет назад. Произошел конфликт с неким мужчиной в автобусе, они подрались. Тот написал заявление — отца признали виновным в хулиганстве и наказали 3 месяцами ареста», — вспомнил Руслан.

«Отец ни в чем не виноват, — считает его сын Руслан. — Но учитывая суды над другими, боюсь, его все равно осудят. Надежды на позитивный результат, к сожалению, нет. Но отец ни о чем не жалеет».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Выхватил у милиционера травматический пистолет». Задержанного во время марша в Дрозды, обвиняют… в ограблении Рассматривать дело начнет суд Советского района Минска 15 апреля в 10:30.