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«Выхватил у милиционера травматический пистолет». Задержанного во время марша в Дрозды, обвиняют… в ограблении
Источник материала: UDF
Марш 13 сентября. Фото: nn.by
Владимиру Жихарю 47 лет, разведен, живет в Минске. Работал водителем погрузчика на одном из столичных предприятий.
«Отец голосовал за Тихановскую. Он хотел, чтобы что-то изменилось в стране. Сколько я его знаю, отцу всегда не очень нравилось происходящее в Беларуси. Тут появился луч надежды — и он как ответственный гражданин своей страны принимал участие в событиях как мог», — рассказывает Руслан, сын Владимира Жихаря.
«Я его не отговаривал, наоборот. Нас эти события даже как-то сплотили. Мы даже начали тесно общаться с отцом, как никогда раньше», — рассказал Руслан.
13 сентября Владимир принял участие в Марше героев. Часть демонстрантов отделилась от основной колонны и направилась к дому председателя ЦИК Лидии Ермошиной.
Владимир Жихар на Марше героев 13 сентября
Несколько тысяч демонстрантов подошли к дому Ермошиной на улице Тихой, скандируя «Баба Лида, мы на чай». Они оставили у забора ее особняка плакаты и символические подарки.
Когда они отходили от дома Ермошиной, с другого конца улицы приехали два буса и произвели четыре выстрела в направлении демонстрантов. Те стали отбегать. Показательно, что некоторые жители Дроздов открывали ворота своих дворов, чтобы демонстранты могли спрятаться.
«На улице Тихой агрессивная толпа оказала сопротивление сотрудникам милиции, которые охраняли общественный порядок. У нападавших в арсенале были резиновые палки и водопроводные трубы. Протестующие забросали милиционеров камнями и бутылками. Телесные повреждения различной степени тяжести причинены четверым сотрудникам ОМОН, поврежден служебный транспорт. Неизвестный схватил милиционера за куртку, повалил на землю и выхватил бесствольный травматический пистолет «Оса», — сообщала милиция.
«У нас есть видео, где видно, как отца задерживали. Мы предоставим его, — говорит сын Владимира Жихаря. — Ситуация, судя по тому видео, такая: сначала возле машины отца били несколько человек в масках, потом тащили в бус. Но люди подбежали, начали отбивать — силовики испугались и бросали отца. Он по инерции схватил за куртку одного из силовиков — но тот был в штатском и в маске, не было никаких пометок, что это милиционер.
Получается, сначала отца отпустили, а задержали позже, на следующем перекрестке. Избили при том задержании тоже».
Руслан говорит, что сначала его отца осудили по административной статье.
«Сначала ему дали 8 суток. Ему нормально так досталось — он, кажется был даже в больнице или в лазарете. Но потом нам позвонил дежурный адвокат и сказал: вы его не ждите, возбудили уголовное дело», — говорит Руслан.
В сообщении милиции о задержании Жихаря отмечалось, что тот имеет судимость.
«Это было очень давно, более 10 лет назад. Произошел конфликт с неким мужчиной в автобусе, они подрались. Тот написал заявление — отца признали виновным в хулиганстве и наказали 3 месяцами ареста», — вспомнил Руслан.
С 13 сентября Владимир Жихарь находится под стражей. Его удерживают на Володарке, говорит сын. Письма доходят, по словам сына, вероятно, не все. На условия Владимир Жихарь не жалуется, разве что на недостаток информации.
«Отец ни в чем не виноват, — считает его сын Руслан. — Но учитывая суды над другими, боюсь, его все равно осудят. Надежды на позитивный результат, к сожалению, нет. Но отец ни о чем не жалеет».
Владимира Жихаря обвиняют по трем уголовным статьям: за блокировку дороги, насилие в отношении милиции и даже кражу (за тот пистолет «Оса») — ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Рассматривать дело начнет суд Советского района Минска 15 апреля в 10:30.
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«Выхватил у милиционера травматический пистолет». Задержанного во время марша в Дрозды, обвиняют… в ограблении
Рассматривать дело начнет суд Советского района Минска 15 апреля в 10:30.
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