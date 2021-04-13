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С церкви «Новая жизнь» хотят власти взыскать $180 тысяч налога
Источник материала: UDF
Фото Надежды Бужан, nn.by
Напомним, 19 февраля минская община христиан полного Евангелия «Церковь «Новая жизнь» была принудительно выселена из занимаемого помещения.
В 2002 году община выкупила заброшенный коровник на окраине города, отремонтировала его, и с 2004 года там проходили богослужения. В прошлом году «Новая жизнь» получила судебное предписание освободить здание в Минске на улице Ковалева, 72 к концу года. Община последовательно осуждала беззаконие и насилие, а также призывала власти к покаянию.
— Уже почти два месяца люди молятся на улице, — говорит пастор церкви Вячеслав Гончаренко — собираемся каждое воскресенье на автомобильной стоянке у здания церкви, из которого нас выселили. Ситуация тупиковая, так как Мингорисполком не идет нам навстречу.
— Вернуть здание церкви — дело нереальное?
— Мы, безусловно, хотели бы к этому прийти, обсуждаем ситуацию с юристами. Правда, предыдущий юридический опыт показывает, что в нашей стране достаточно сложно защитить свои права.
— Новое помещение не пытались найти?
— На то, чтобы проводить службы в административных зданиях, все равно нужно разрешение Мингорисполкома. И во время беседы с городскими чиновниками нам стало понятно, что помещение дадут только при условии, что мы выплатим сумму, которую мы будто бы задолжали ЖРЭО. Хотят повесить на нас налог на землю, хотя, если бы здание не забрали, церковь была бы освобождена от такого налога.
А требуют заплатить ни много ни мало — около 180 тысяч долларов! Одним словом, ситуация тупиковая. Помещение нам не хотят отдавать, а мы не хотим платить такую сумму, поскольку церкви не должны платить.
Мы же такой ремонт чудесный сделали! Можно же было поступить по-человечески — выплатить компенсацию, предоставить новое помещение. А так оставили без ничего. Только условия ставят.
— Милиция не мешает верующим собираться на улице и молиться?
— Такого не было, хотя иногда видим и милицейские машины, и с дрона снимали наши собрания.
Мы на это не обращаем внимания. Молимся и верим, что Господь даст нам победу и у нас все равно будет свое здание.
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Уже почти два месяца люди молятся на улице.
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