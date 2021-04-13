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Умер солист «Песняров» Леонид Борткевич
Источник материала: UDF
Леонид Борткевич
Леониду Барткевичу был 71 год. Менее чем через полтора месяца, 25 мая, он отметил бы день рождения.
Широкой публике Борткевич известен своим уникальным исполнением таких хитов, как «Александрына», «Белоруссия», «Вераніка».
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Менее чем через полтора месяца, 25 мая, он отметил бы день рождения.
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