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Умер солист «Песняров» Леонид Борткевич

13.04.2021 12:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Умер солист «Песняров» Леонид Борткевич
Леонид Борткевич
О смерти знаменитого исполнителя сообщила в фейсбуке певица Ирина Видова. Артистка написала, что не стало Леонида Борткевича во вторник, 13 апреля, сообщает kp.by.

Леониду Барткевичу был 71 год. Менее чем через полтора месяца, 25 мая, он отметил бы день рождения.

Широкой публике Борткевич известен своим уникальным исполнением таких хитов, как «Александрына», «Белоруссия», «Вераніка».
 
 
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Менее чем через полтора месяца, 25 мая, он отметил бы день рождения.
 
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