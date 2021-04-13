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Праздник 13 апреля: главные запреты и приметы этого дня, у кого именины

13.04.2021 12:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 13 апреля: главные запреты и приметы этого дня, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
13 апреля православные почитают память святого Ипатия, который был епископом Гангры. Его имя часто упоминается среди абхазских преданий.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале

О жизни святого Ипатия известно не так много. Сказано лишь, что он являлся участником Никейского собора и был убит арианами по возвращению домой. В пустынном месте на него напали последователи раскольников Новата и Фелициссима.

Еретики изранили его мечами и кольями, а после - сбросили с высокого берега в болото. Женщина, которая нанесла святому смертельный удар камнем по голове, тотчас потеряла рассудок и стала бить себя тем же камнем. Впоследствии она получила исцеление на могиле святого.

Жители города очень любили своего владыку и в знак преданности перенесли тело в город, где похоронили. В сочинениях утверждают, что на могиле святого были явлены многие чудеса.

Главные приметы 5 апреля


Если у клена и березы выделялся сок - быть теплу.

Прилетевшие с юга птицы долгое время не щебетали - грядет мороз.

Утренний туман облачками стелется - будет дождь, а если падает на землю - будет сухая погода.

Ветер утихает, а видимость улучшается - будут заморозки.

Что нельзя делать 5 апреля


На Ипатия не рекомендуется ругаться с близкими, иначе можно навлечь беду.

Также в этот день стоит воздержаться от вредной пищи, иначе потом весь год будут преследовать болезни.

Именины сегодня празднуют: Вениамин, Иннокентий и Мария.
 
 
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