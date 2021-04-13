Ройзман: «С белорусским народом, нарушены отношения, потому что мы поддержали Лукашенко»

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Политик об особо талантливых внешних отношениях руководства России.

Евгений Ройзман прокомментировал на Эхе Москвы военное нагнетание на границах России.

— Происходит какая-то демонстрация силы. И это происходит не от силы. И это видно. Когда человек сильный и уверенный в себе, он лишний раз не будет вот так мускулы показывать, красоваться, еще что-то. На мой взгляд, вся эта демонстрация происходит от какой-то неуверенности и от непонимания, что делать. И кроме этого, взять со всей страны стянуть 40 тысяч в Крым, 40 тысяч стянуть вдоль границы – выглядит это достаточно нелепо. Тем более совершенно точно все понимают, что нападать на нас никто не собирается.

Мне кажется, это никому не нужно. Из этой ситуации сложно выйти. В какой-то момент ты должен остановиться. Если ты начинаешь кому-то угрожать, глядя в глаза, и вдруг останавливаешься и делаешь шаг назад – это примут за твою слабость. Дальше идти и угрожать тоже нельзя, потому что любые угрозы должны идти по нарастающей. Нарастающее понятно к чему приведет. Это никому не надо. И ситуация идиотская. С одной стороны, надо включать задний ход. Но пацаны не поймут. И как-то продолжается вот это нагнетание. Ни до чего хорошего эти вещи не доводят. То есть мы во всю стену развешали огромное количество ружей. Что-нибудь долбанет.

И воевать, ругаться с самым близким, с самым братским народом – это верх идиотизма. Представь себе, у нас с Беларусью, с народом, нарушены отношения, потому что мы поддержали Лукашенко. У нас нарушены отношения с Украиной на долгие-долгие десятилетия. У нас нарушены отношения с Болгарией, где нас называли братушками. У нас нарушены отношения с Черногорией, где мы поучаствовали, попытались создать государственный переворот. Мы умудрились оскорбить сербов. И так далее. Это можно очень долго перечислять. Это все наши друзья и соседи. Это какие-то особо талантливые внешние отношения.